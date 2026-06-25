Βραζιλία – Σκωτία 3-0: Πρώτη και καλύτερη με «μαγικό» Βινίσιους – Δείτε τα γκολ

Η Βραζιλία νίκησε τη Σκωτία με 3-0 στο Μαϊάμι και προκρίθηκε ως πρώτη από τον 3ο όμιλο στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Η «σελεσάο» ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με επτά βαθμούς, έχοντας δύο νίκες, απέναντι σε Σκωτία και Αϊτή, και μία ισοπαλία με το Μαρόκο.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι μπήκε δυνατά στον αγώνα και αξιοποίησε από νωρίς τα λάθη της σκωτσέζικης άμυνας. Στο 7ο λεπτό, ο Ραγιάν πίεσε τον ΜακΚένα κοντά στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Βινίσιους και ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε τον Γκαν, πριν πλασάρει για το 1-0.

Το γρήγορο γκολ έδωσε στη Βραζιλία τον έλεγχο του αγώνα. Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς κράτησαν τον ρυθμό, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα και έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ στο 24ο λεπτό. Ο Βινίσιους σκόραρε μετά από λάθος του Χέντρι, όμως το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Βραζιλιάνου επιθετικού στον Σκωτσέζο αμυντικό.

Η Βραζιλία «καθάρισε» το ματς πριν από την ανάπαυλα

Η ακύρωση του γκολ δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Η Σκωτία δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και δεν απείλησε ουσιαστικά τον Άλισον. Αντίθετα, η «σελεσάο» συνέχισε να πιέζει ψηλά και βρήκε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45’+3’, ο Γκιμαράες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Βινίσιους σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σκωτία προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η πρώτη καλή στιγμή της ήρθε με κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ, όμως ο Άλισον μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η προσπάθεια των Σκωτσέζων δεν είχε συνέχεια, καθώς η Βραζιλία διατήρησε την πρωτοβουλία και συνέχισε να δημιουργεί φάσεις.

Η ανωτερότητα της «σελεσάο» επιβεβαιώθηκε στο 60ό λεπτό. Ο Γκιμαράες έκανε διαδοχικές προσποιήσεις μέσα στην περιοχή και έδωσε την ασίστ στον Κούνια, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 3-0. Με αυτό το γκολ, η Βραζιλία ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη και την πρώτη θέση στον όμιλο.

Πρώτη εμφάνιση για τον Νεϊμάρ στη διοργάνωση

Στο 76ο λεπτό, ο Νεϊμάρ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κούνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση. Ο 34χρονος άσος γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Βραζιλίας, καθώς επέστρεψε σε αγώνα της εθνικής ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση.

Στα τελευταία λεπτά, ο ρυθμός έπεσε, αλλά η Βραζιλία διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε. Η «σελεσάο» έφτασε σε μία καθαρή και άνετη επικράτηση, ενώ η Σκωτία περιμένει την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, για να διαπιστώσει αν θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.