Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο νίκησε 4-2 την Αϊτή και πέρασε, ως δεύτερο, στους «32»

Το Μαρόκο νίκησε με 4-2 την Αϊτή και πήρε την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και ανατροπές. Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής δυσκολεύτηκε απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο, όμως βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και εξασφάλισε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν.

Οι Μαροκινοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου, πίσω από τη Βραζιλία, καθώς υστέρησαν στην ισοβαθμία λόγω χειρότερου συντελεστή τερμάτων. Οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες στην πρεμιέρα του τουρνουά, όμως οι Βραζιλιάνοι κατέκτησαν τελικά την πρώτη θέση. Πιθανός αντίπαλος του Μαρόκου στα νοκ άουτ είναι η Ολλανδία, εφόσον τερματίσει πρώτη στον όμιλό της.

Η Αϊτή αιφνιδίασε, το Μαρόκο αντέδρασε

Η Αϊτή μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Ζόζεφ έκανε το τακουνάκι μέσα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Μπουνού και κατέληξε στα δίχτυα. Το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ στον τερματοφύλακα του Μαρόκου, καθώς η μπάλα είχε πορεία εκτός εστίας πριν από την επαφή του.

Το Μαρόκο ανέβασε την πίεσή του μετά το 0-1 και προσπάθησε να φτάσει άμεσα στην ισοφάριση. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί απείλησε από πλάγια θέση στο 12′, όμως ο Πλασίντ αντέδρασε σωστά. Στη συνέχεια, ο Σαϊμπάρι βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Μαροκινών στο πρώτο μέρος ήρθε στο 30ό λεπτό. Ο Χακίμι βρέθηκε απέναντι από τον Πλασίντ, όμως ο τερματοφύλακας της Αϊτής απέκρουσε με τα πόδια. Η μπάλα έφτασε στη συνέχεια στον Ελ Κααμπί, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Πλασίντ έκανε νέα δύσκολη επέμβαση και κράτησε την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Η πίεση του Μαρόκου απέδωσε στο 39′. Ο Ελ Κανούς έκανε την προσπάθεια, ο Πλασίντ απέκρουσε προσωρινά και η μπάλα στρώθηκε στον Χακίμι. Ο αρχηγός των Μαροκινών σκόραρε από κοντά και ισοφάρισε σε 1-1.

Η Αϊτή απάντησε άμεσα. Στο 43′, ο Ισιντόρ έκανε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και νίκησε τον Μπουνού, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. Το Μαρόκο, όμως, δεν άφησε το πρώτο ημίχρονο να κλείσει με μειονέκτημα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σαϊμπάρι αξιοποίησε την ασίστ του Χακίμι και ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Ραχίμι έκρινε την αναμέτρηση

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μαρόκο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαξε την ολική ανατροπή. Ο Πλασίντ απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Ελ Κανούς στο 59′, ενώ στο 65′ ο Αντέ λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα.

Η λύση για τους Μαροκινούς ήρθε στο 78′ από τον Σουφιάν Ραχίμι, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του μέσα στην περιοχή και εκείνος εκτέλεσε δυνατά. Η προσπάθειά του κόντραρε και κατέληξε στην εστία του Πλασίντ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για το Μαρόκο.

Ο ίδιος παίκτης είχε καθοριστικό ρόλο και στο τέταρτο γκολ. Στο 90′, ο Ραχίμι έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Γιασίν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Πρώτη συμμετοχή για τον Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ και ξεκίνησε βασικός με το Μαρόκο. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό, έχοντας χάσει δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.

Ο προπονητής του Μαρόκου έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα, καθώς ήθελε να διαχειριστεί το ρόστερ ενόψει των νοκ άουτ αναμετρήσεων.

Η Αϊτή αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς να πάρει βαθμό, όμως δυσκόλεψε το Μαρόκο και στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι σε μία ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα. Οι Μαροκινοί πήραν τη νίκη και την πρόκριση, αλλά δεν κατάφεραν να προσπεράσουν τη Βραζιλία στην κορυφή του ομίλου.