Πήγε σε πάρτι και… κατέληξε νεκρός: Τον κατάπιε ολόκληρο γιγάντιος πύθωνας 7 μέτρων

Ένας άνδρας καταβροχθίστηκε ζωντανός από έναν γιγάντιο πύθωνα, ενώ επέστρεφε πεζός από ένα πάρτι, πριν οι τρομοκρατημένοι συγχωριανοί του, ανακαλύψουν το πτώμα του μέσα στο στομάχι του ερπετού. Ο 35χρονος Χασίμ Λουμπεσί, ο οποίος πέρασε τη νύχτα πίνοντας σε αγροτικό μπαρ στη Βόρεια Μαλούκου της Ινδονησίας, περπατούσε μόνος του τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (27/7).

Βάδιζε σε ένα δασικό μονοπάτι γύρω στις 3 π.μ. όταν το «τέρας» των 7 μέτρων πετάχτηκε μέσα από τη βλάστηση, «καρφώνοντας» τα σαγόνια του στο πόδι του. Ο Χασίμ, δεν μπόρεσε να ελευθερωθεί από το σφιχτό «αγκάλιασμα» των συσπειρώσεων του ερπετού, το οποίο τελικά τον έσφιξε μέχρι θανάτου.

Η αναζήτηση και η φρικτή ανακάλυψη

Οι συγγενείς του άρχισαν να ψάχνουν τη διαδρομή το απόγευμα της Δευτέρας (27/7/2026) , αφού δεν επέστρεφε στο σπίτι, σύμφωνα με τον Χάντρες, Διευθυντή της Αστυνομίας των Νήσων Σούλα. Ο Χάντρες δήλωσε ότι στη μέση της διαδρομής, είδαν αίμα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκαν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, μεταξύ των οποίων ένα σακίδιο πλάτης, μια τσάντα ώμου και σανδάλια. Οι μάρτυρες ανησύχησαν, κατέγραψαν τα ευρήματα και αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους κατοίκους ώστε να διεξαγάγουν μια ευρύτερη έρευνα.

Η ομάδα αναζήτησης επικεντρώθηκε σε μια δασώδη περιοχή κοντά στον δρόμο Fatliwangka, ακολουθώντας τα ίχνη της πατημένης βλάστησης που οδηγούσαν στο δάσος, όπου και βρήκαν ένα φουσκωμένο φίδι σε παραμορφωμένο βαθμό. Σοκαριστικό βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει τους ντόπιους να σκίζουν την κοιλιά του θηρίου και να βρίζουν το πτώμα του Χασίμ στο εσωτερικό του, ενώ στη συνέχεια οι συγχωριανοί του, παρέδωσαν τη σορό στην οικογένειά του, ώστε να γίνουν οι παραδοσιακές θρησκευτικές τελετές.

Προειδοποιήσεις της αστυνομίας και άλλα περιστατικά

Η αστυνομία των Νήσων Σούλα, εξέδωσε προειδοποίηση για όσους εργάζονται σε χωράφια ή περπατούν μόνοι στο δάσος. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χάντρες, ανέφερε πως η περιοχή αυτή παραμένει βιότοπος της άγριας ζωής και παρότρυνε το κοινό να είναι προσεκτικό όταν πηγαίνει στα χωράφια του, πηγαίνοντας στο δάσος ανά ζεύγη και όχι μόνοι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών.

Το συμβάν αυτό έπεται ενός παρόμοιου περιστατικού στην ίδια ακριβώς επαρχία, μόλις έναν μήνα πριν, όταν ο 25χρονος μοτοσικλετιστής Λίφας, δέχτηκε επίθεση από πύθωνα 6,7 μέτρων, όταν σταμάτησε στην άκρη ενός χωματόδρομου στη Βόρεια Μαλούκου.

Εντωμεταξύ, σε ένα άλλο περιστατικό, η 44χρονη Ελισάμπετ Γιαμαλάου, σκοτώθηκε από πύθωνα 7,6 μέτρων ενώ φρόντιζε τα ζώα της, και ανακαλύφθηκε μόνο όταν ο σύζυγός της βρήκε το σώμα της μερικώς μέσα στο στόμα του φιδιού.

Τα χαρακτηριστικά των πυθώνων και συμβουλές επιβίωσης

Οι δικτυωτοί πύθωνες συναντώνται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία και η διατροφή τους περιλαμβάνει γάτες, σκύλους, πουλιά, ανθρώπους, ακόμα και άλλα φίδια.

Είναι το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να σφίξουν έναν άνθρωπο μέχρι θανάτου, ενώ το τροπικό κλίμα της Ινδονησίας και οι πλούσιοι διατροφικοί πόροι στα δάση επιτρέπουν στον πληθυσμό τους να αυξάνεται ραγδαία.



Ο Ρον Λίλεϊ, γνωστός ως «Γητευτής των Φιδιών», ο οποίος ζει στο Μπαλί της Ινδονησίας και είναι ιδρυτικό μέλος της Ινδονησιακής Ερπετολογικής Εταιρείας, δήλωσε στη Sun, ότι οι πύθωνες είναι θηρευτές ενέδρας που περιμένουν στη χαμηλή βλάστηση δίπλα σε μονοπάτια από όπου περνούν ζώα και άνθρωποι.

Ανέφερε ότι μπορούν να επιτεθούν και αμέσως να τυλιχτούν γύρω από έναν άνθρωπο σφίγγοντάς τον μέχρι να μην μπορεί πλέον να αναπνεύσει, συμπληρώνοντας ότι δεν απαιτείται το σπάσιμο των οστών.

Για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού, ο Ρον συμβούλευσε πως ίσως βοηθήσει, το να σηκώσει κανείς γρήγορα το ένα του χέρι, ώστε να εμποδίσει το φίδι να τυλιχτεί αποκλειστικά γύρω από τον λαιμό και το πρόσωπό του. Ο ίδιος θυμήθηκε μια φορά που δέχθηκε επίθεση από αυτό το θανατηφόρο ερπετό σε περιφραγμένο χώρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέροντας ότι ήταν μόνος του όταν το φίδι τον δάγκωσε στον ώμο, αλλά κατάφερε να το χτυπήσει στη μύτη με μια βούρτσα καθαρισμού πριν προλάβει να τυλίξει τις σπείρες του γύρω του, με αποτέλεσμα το ερπετό να τον αφήσει αμέσως και εκείνος να αποσυρθεί στην άλλη άκρη του κλουβιού, αν και τα δόντια του πέρασαν μέσα από τέσσερις στρώσεις ρούχων προκαλώντας του βαθιά τραύματα.

Πηγή: The Irish Sun