Βουλή: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η διόρθωση για το ρήμα ανάγω – «Καλό είναι να μάθετε την γλώσσα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διόρθωσε από το βήμα της Βουλής ένα λεκτικό ολίσθημα του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ρήμα «ανάγω» και ο αόριστος. «Αναγάγει εγώ λέω» επέμεινε ο βουλευτής παρά τις διορθώσεις της κας Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε συγκεκριμένα μετά την ομιλία της: «Κύριε Σιμόπουλε το ρήμα είναι ανάγω. Αναγάγω είναι αόριστος β και χρησιμοποιείται ως υποτακτική. Και επειδή θέλετε να προστατεύσετε την γλώσσα, αντί να την βάζετε στο Σύνταγμα, καλό είναι να μάθετε την γλώσσα. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της ελληνικής γλώσσας από την κακοποίηση που υφίσταται. Το ψάχνω πολύ καλά. Θα μου επιτρέψετε να γνωρίζω καλά ελληνικά».

«Μη συνεχίζετε γιατί θέλω να κλείσω! Να και η κυρία του “ο τζάμπας πέθανε” που επίσης παρεμβαίνει. Σας αφήνω στην κρίση των πολιτών» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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