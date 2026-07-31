Τροχαίο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Σοβαρά τραυματισμένος ένας οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο οδηγούς να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα, που παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.