Σαν σήμερα 31 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων

Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ

Παγκόσμια Ημέρα Παρκοφυλάκων

Γεγονότα

1801: Ο λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.

Ο λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1856: Mε βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Mε βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920: Ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. (Ιουλιανά)

Ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. (Ιουλιανά) 1960: Διεξάγονται oι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της Ελληνικής κοινότητας («Πατριωτικό Μέτωπο» 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5) και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου.

Διεξάγονται oι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της Ελληνικής κοινότητας («Πατριωτικό Μέτωπο» 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5) και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. 1976: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984: Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Mirage-2000 και F-16 για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία («αγορά του αιώνα»).

Γεννήσεις

1919: Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. («Η Ανακωχή») (Θαν. 11/4/1987)

Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. («Η Ανακωχή») (Θαν. 11/4/1987) 1953: Άρης Δαβαράκης, Έλληνας στιχουργός.

Άρης Δαβαράκης, Έλληνας στιχουργός. 1965: Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του «Χάρι Πότερ».

Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του «Χάρι Πότερ». 1969: Μίλτος Πασχαλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα.

Μίλτος Πασχαλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. 1971: Γιώργος Σιγάλας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Γιώργος Σιγάλας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1972: Γιώργος Καπουτζίδης, Έλληνας σεναριογράφος και ηθοποιός.

Γιώργος Καπουτζίδης, Έλληνας σεναριογράφος και ηθοποιός. 1978: Ζέτα Μακρυπούλια, Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο.

Θάνατοι