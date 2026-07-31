Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα: Δύο δασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Φλόκα Αχαΐας και Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Δύο δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα, μία στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας και μία κοντά στο Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Για την πυρκαγιά στη Φλόκα, ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό αμφότερων των μετώπων.

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Πυρκαγιές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, με το 112 να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα.
  • Η πυρκαγιά παρουσιάζει δυναμική λόγω ισχυρών ανέμων, με 50 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα να επιχειρούν.
  • Ταυτόχρονα, άλλη μία δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, όπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Λόγω της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να απομακρυνθούν προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά παρουσιάζει δυναμική εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη μία πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

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