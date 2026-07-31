Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα: Δύο δασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Φλόκα Αχαΐας και Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Λόγω της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να απομακρυνθούν προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά παρουσιάζει δυναμική εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας . Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχηματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη μία πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 πυροσβεστικά οχήματα.