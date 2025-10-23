Διαβήτης: Η καλύτερη ώρα για περπάτημα εάν θέλετε να μειώσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με νευρολόγο

Το περπάτημα μετά το φαγητό είναι μια απλή συνήθεια που μπορεί να προσφέρει τεράστια οφέλη για την υγεία και κυρίως για όσους πάσχουν από διαβήτη ή προδιαβήτη. Ένας νευρολόγος εξηγεί ποια είναι η καλύτερη ώρα για να περπατάτε μέσα στη μέρα για την ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Διαβήτης: Το περπάτημα μετά τα γεύματα βοηθά στην μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα με νευρολόγο

Σε γενικές γραμμές, το περπάτημα αν και είναι μια απλή άσκηση που δεν απαιτεί εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή αυστηρό πρόγραμμα, συχνά υποτιμάται. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι άνετα παπούτσια και λίγη θέληση. Ποια είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για περπάτημα; Πριν το φαγητό; Αμέσως μετά; Ή αργότερα μέσα στη μέρα;

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το περπάτημα με άδειο στομάχι βοηθά στην καύση λίπους, ενώ άλλοι προτιμούν το περπάτημα μετά τα γεύματα, ειδικά για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Ο Dr. Sudhir Kumar, γνωστός και ως @hyderabaddoctor στα social media, έδωσε την απάντηση στο πολυσυζητημένο ερώτημα. «Για όσους πάσχουν από διαβήτη ή προδιαβήτη, το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου και να βοηθήσει στη μείωση της HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) με την πάροδο του χρόνου».

Ωστόσο, ο ειδικός προειδοποιεί να μην ξεκινάμε αμέσως μετά το φαγητό: «Το περπάτημα μέσα σε 0–5 λεπτά από την ολοκλήρωση ενός γεύματος είναι μεν ωφέλιμο, αλλά μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή δυσφορία, ειδικά μετά από ένα βαρύ γεύμα».

Πότε πρέπει να πηγαίνετε για περπάτημα εάν πάσχετε από διαβήτη

Ο γιατρός προτείνει: «Ξεκινήστε το περπάτημα 10–15 λεπτά μετά το γεύμα. Αυτό το χρονικό διάστημα συμπίπτει με την αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, καθώς ξεκινά η πέψη».

Η διάρκεια που προτείνεται είναι: 10–20 λεπτά ελαφρύ έως μέτριο περπάτημα με ταχύτητα 3–4 km/h για να μετριαστεί η απότομη αύξηση του σακχάρου.

30 λεπτά περπάτημα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη, ειδικά αν έχει προηγηθεί γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες.

Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Παρόλο που το περπάτημα είναι μια από τις πιο απλές και φυσικές ασκήσεις, πολλά άτομα δεν το αξιοποιούν σωστά. Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγετε τα εξής:

Πολύ αργό περπάτημα : Αν δεν αυξάνεται ελαφρώς ο καρδιακός ρυθμός, τα οφέλη για την καύση θερμίδων και τη ρύθμιση του σακχάρου είναι περιορισμένα.

: Αν δεν αυξάνεται ελαφρώς ο καρδιακός ρυθμός, τα οφέλη για την καύση θερμίδων και τη ρύθμιση του σακχάρου είναι περιορισμένα. Κακή στάση σώματος : Σκύψιμο, πεσμένοι ώμοι ή ακαμψία μπορούν να προκαλέσουν πόνους σε αυχένα, μέση ή ώμους. Περπατήστε με ίσιο κορμό και φυσική κίνηση των χεριών.

: Σκύψιμο, πεσμένοι ώμοι ή ακαμψία μπορούν να προκαλέσουν πόνους σε αυχένα, μέση ή ώμους. Περπατήστε με ίσιο κορμό και φυσική κίνηση των χεριών. Έλλειψη συνέπειας : Το περπάτημα πού και πού δεν αρκεί. Ακόμα και 15 λεπτά την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να το κάνετε καθημερινά.

: Το περπάτημα πού και πού δεν αρκεί. Ακόμα και 15 λεπτά την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να το κάνετε καθημερινά. Λάθος παπούτσια : Ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή πόνο, και να σε κάνουν να τα παρατήσεις. Επιλέξτε αναπαυτικά και ορθοπεδικά παπούτσια.

: Ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή πόνο, και να σε κάνουν να τα παρατήσεις. Επιλέξτε αναπαυτικά και ορθοπεδικά παπούτσια. Περπάτημα ακολουθώντας την ίδια διαδρομή : Η ρουτίνα κουράζει. Βρείτε νέα μονοπάτια ή προσθέστε ελαφριές ανηφοριές για επιπλέον πρόκληση.

: Η ρουτίνα κουράζει. Βρείτε νέα μονοπάτια ή προσθέστε ελαφριές ανηφοριές για επιπλέον πρόκληση. Παραμέληση ενυδάτωσης ή σημάτων που στέλνει το σώμα σας: Μην ξεχνάτε να πίνετε νερό και να προσέχετε για σημάδια κόπωσης, ειδικά τις ζεστές μέρες.

Το περπάτημα 10–15 λεπτά μετά το φαγητό είναι μια εξαιρετική άσκηση για τη φυσική ρύθμιση της γλυκόζης και τη βελτίωση της υγείας, ειδικά για όσους πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη. Συνδύασε σωστή στάση, άνετο ρυθμό, κατάλληλα παπούτσια και συνέπεια για να απολαύσεις τα πλήρη οφέλη αυτής της απλής, αλλά ισχυρής συνήθειας.