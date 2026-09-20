Γροιλανδία: «Η συμφωνία ενισχύει την κυριαρχία της Δανίας», λέει ο Μακρόν

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας ενισχύει την κυριαρχία της Δανίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά το Διεθνές Δίκαιο και η εδαφική κυριαρχία των κρατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας της Γροιλανδίας, χωρίς οικονομικό κόστος για την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας.

«Απλώς διαπιστώνω ότι η κυριαρχία της Δανίας και το διεθνές δίκαιο γίνονται σεβαστά και ότι αυτό ακριβώς ζητούσαμε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Τραμπ: «Μόνιμος έλεγχος» των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Γροιλανδίας

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη για την ασφάλεια του νησιού.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη συμφωνία ως λύση στις στρατηγικές ανησυχίες των ΗΠΑ για την περιοχή.

«Η συμφωνία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και όλες τις άλλες ανάγκες, και επιλύει πλήρως τις πολυάριθμες ανησυχίες μας. Δεν θα έχει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Κατά τον Τραμπ, η συμφωνία παρέχει στην Ουάσινγκτον πλήρη εξουσιοδότηση να ενεργεί στη Γροιλανδία με όποιον τρόπο κρίνεται απαραίτητος για την προστασία τόσο του νησιού όσο και των ΗΠΑ.

Ικανοποιημένη η πρωθυπουργός της Δανίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε επίσης ικανοποιημένη από τη συμφωνία, τονίζοντας ότι διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας, αλλά και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων της Γροιλανδίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να ελέγχουν τη Γροιλανδία για στρατηγικούς λόγους, θέση που είχε αναδείξει το ζήτημα της κυριαρχίας του νησιού σε πεδίο έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της.