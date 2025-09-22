Πατρών – Πύργου: Οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/09) στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, όταν ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον οδηγού εκσκαφέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε παράλληλη πορεία με τον εκσκαφέα. Σε κάποια στιγμή, έβγαλε καραμπίνα, την έστρεψε προς τον οδηγό και πυροβόλησε μία φορά. Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το βλήμα προκάλεσε φθορές στο μηχάνημα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

