Παναγιώτης Τριβυζάς – Ιωάννα Καραΐσκου: Παντρεύτηκαν και βάπτισαν την κόρη τους – Δείτε φωτογραφίες

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο αθλητής, Παναγιώτης Τριβυζάς και η Ιωάννα Καραΐσκου. Δύο χρόνια μετά τον πολιτικό γάμο τους, που έγινε πριν γεννηθεί το παιδί τους, προχώρησαν και στον θρησκευτικό την Κυριακή (21/9).

Παράλληλα έγινε και η βάπτιση της κόρης τους που πήρε το όνομα Ρεβέκκα. Η τελετή έγινε στην Παιανία, παρουσία αγαπημένων φίλων και της οικογένειας του ζευγαριού.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση και συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την εκκλησία, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε.