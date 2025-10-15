Μακάριος Λαζαρίδης: Ο πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταρρίπτει το αφήγημα τους για σκάνδαλο

Enikos Newsroom

πολιτική

Εξεταστική οπεκεπε

Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας τα ότι «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, τον οποίο τα δύο κόμματα τοποθέτησαν, κατέρριψε το αφήγημα τους».

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο κ. Λαζαρίδης, στη χθεσινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «δεν αποδέχθηκε τον όρο σκάνδαλο, κάνοντας λόγο για παραβατικές συμπεριφορές υπαλλήλων και Κέντρων Αποδοχής Δηλώσεων που αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος».

«Ο κ. Καπρέλης, τοποθετηθείς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2010 από το ΠΑΣΟΚ και το 2016 από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατέρριψε το αφήγημα των κομμάτων που τον τοποθέτησαν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Οργανισμός λαμβάνει στοιχεία από τις Κτηνιατρικές Βάσεις Δεδομένων των Περιφερειών, απόφαση που φέρει την υπογραφή τής τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη και επιβεβαίωσε ότι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλου και Αραχωβίτης, ήταν αυτοί πρώτοι που συμφώνησαν με την τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτοπίων», τονίζει ο κ. Λαζαρίδης και καταλήγει:

«Η Νέα Δημοκρατία σταθερά και αταλάντευτα βαδίζει στην αναζήτηση της πραγματικής αλήθειας προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

