Βουλή: Ένταση Κεραμέως με Κουτσούμπα για το εργασιακό νομοσχέδιο – «Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας;» – «Τα περισσότερα ήταν το γνωστό μαγνητοφωνάκι»

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μεταξύ της Νίκης Κεραμέως και του Δημήτρη Κουτσούμπα. Η υπουργός Εργασίας απάντησε στην τοποθέτηση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ότι δεν θα παρανομήσει, ενώ ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για το «γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει».

«Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας κύριε πρόεδρε; Η ομοσπονδία των οικοδόμων ζητάει την επέκταση χωρίς καν να έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Εγώ δεν θα παρανομήσω. Δεν θα επεκτείνω μια σύμβαση αν δεν τηρούνται οι νόμοι» σημείωσε.

«Δεν χρειαζόταν καν να απαντήσω στην κυρία Κεραμέως. Τα περισσότερα ήταν το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει και με τον τρόπο που μιλάει και εδώ μέσα. Η Ολομέλεια αλλά και ο κόσμος έξω ακούει και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή έχει απύθμενο θράσος και μας ζητάει να αγνοήσουμε τα 90 και πλέον άρθρα αυτού του νομοσχεδίου που κάθε ένα από αυτά τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Καταρχάς θα σας πω ότι εκτίθεστε, όπως φωνάξαν όλοι οι βουλευτές και εγώ πριν, όταν δεν αναγνωρίζετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη σύμβαση των οικοδόμων. Παρανομείτε εσείς, κυρία Κεραμέως, όταν επικαλείστε την απόφαση αυτής εδώ της σαθρής κυβερνητικής πλειοψηφίας της νέας δημοκρατίας εδώ μέσα. Και αγνοείτε τι λέει η δικαιοσύνη, τι λένε ανώτατα δικαστικά σώματα» πρόσθεσε.

Η κα Κεραμέως σε απάντησή της στον κ. Κουτσούμπα σημείωσε πως η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν έχει βγει ακόμη. «Τελευταία φορά τσέκαρα σήμερα το πρωί. Κύριε πρόεδρε οι συνεργάτες σας, σας άφησαν να εκτεθείτε. Δεν σας προστάτεψαν δεν έχει βγει η απόφαση. Έχει παραπεμφθεί το θέμα στην Ολομέλεια» επεσήμανε.