Κώστας Δροσόπουλος στον Realfm 97,8: Τι είπε για την επέτειο των 50 ετών του Politia Tennis Club 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας Δροσόπουλος

Για τα 50 χρόνια που συμπληρώνει φέτος το Politia Tennis Club μίλησε ο ιδρυτής του, Κώστας Δροσόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ο μισός αιώνας έχει αφήσει κούραση πολλή, άγχος πολύ αλλά και ομορφιές και στιγμές που όταν ο κόσμος έφευγε από εδώ έλεγε τα καλύτερα λόγια. (σ.σ. Ήταν) η μεγαλύτερη ανακούφιση, η μεγαλύτερη ικανοποίηση και σε εμένα και στο προσωπικό μου. Γιατί όλη η διαφήμιση την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολη. Δεν υπήρχαν τα ΜΜΕ που υπάρχουν σήμερα και ήταν μόνο στόμα με στόμα», είπε ο Κώστας Δροσόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Όταν ο άλλος πέρναγε καλά το έλεγε στον επόμενο και ο επόμενος στον επόμενο. Γι’ αυτό δόξα τω Θεώ κατά τη κοινή ομολογία, όπως λέει ο κόσμος, πετύχαμε και πήγε καλά το club».

15:28 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

