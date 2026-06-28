Συνελήφθη 42χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη – Ήταν μεθυσμένος και έτρεχε με 149 χιλιόμετρα στην Περιφερειακή

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Τα ξημερώματα της Κυριακής 28/06, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 42χρονο αλλοδαπό στην Περιφερειακή Οδό ο οποίος οδηγούσε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 149 χιλιομέτρων ενώ το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα!

Η τρελή πορεία του οδηγού εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της Τροχαίας και αμέσως έγινε η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Εκεί περίμενε τους αστυνομικούς μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη. Ο οδηγός δεν ήταν μόνον «βιαστικός» αλλά και μεθυσμένος!

Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα.