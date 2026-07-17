Ρέθυμνο: Κινηματογραφική καταδίωξη ύστερα από αγοραπωλησία ναρκωτικών – Η μηχανή του δράστη έπεσε πάνω σε περιπολικό

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Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα την Πέμπτη (17/7) στο Ρέθυμνο ύστερα από φερόμενη αγοραπωλησία ναρκωτικών σε σπίτι. Ένας 51χρονος δικυκλιστής επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, αλλά ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε περιπολικό, που του είχε κλείσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, ο 51χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία ενός 25χρονου άνδρα, όπου πραγματοποιήθηκε αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. Μετά την έξοδό του από το σπίτι του 25χρονου, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 51χρονος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεύτερο περιπολικό συμμετείχε στην προσπάθεια ακινητοποίησής του. Ο δικυκλιστής τελικά ακινητοποιήθηκε, όταν προσέκρουσε πάνω στο υπηρεσιακό όχημα.

Μετά το περιστατικό, ο 51χορνος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των δύο συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 56 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Κατασχέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εκτιμάται ότι προερχόταν από αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν χθες (17.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 51 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας για διακίνηση ναρκωτικών από τους δύο ημεδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο 51χρονος κατά το χρόνο που μετέβη με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οικία του 25χρονου και κατά την αποχώρηση του προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη κα στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στις οικίες τους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

56 γραμμάρια κοκαΐνης,

ζυγαριά ακριβείας

το χρηματικό ποσό των -1.090- ευρώ ως προερχόμενα από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών

3 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».