Η Γη της Ελιάς: Σκοτεινά μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια σιγά – σιγά

Στα τελευταία επεισόδια του 4ου κύκλου της σειράς “Η Γη της Ελιάς” μαζί με την οικογένεια Ρουσσάκη, ρόλο – κλειδί έπαιξε και η οικονόμος του σπιτιού τους, η Δάφνη. Ο θάνατος του δυνάστη της, Σήφη Ρουσάκη, την λυτρώνει, καθώς βρίσκει τη γαλήνη στα νέα επεισόδια, όμως σύντομα ερωτικά μπερδέματα θα ταράξουν την ηρεμία της.

Απαλλαγμένη από το άγχος για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί της, η Δάφνη έχει πια τη δυνατότητα να φροντίζει το μωρό της ως… βοηθός της Αλεξάνδρας, χωρίς να χρειαστεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ωστόσο, η δολοφονία του Σήφη θα ανατρέψει πολλά. Σκοτεινά μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια σιγά σιγά, ενώ ειδικά στη ζωή της νεαρής καθοριστικό ρόλο θα παίξουν δύο πρόσωπα, σύμφωνα με το περιοδικό «Τηλεθεατής».

Το ένα το έχουμε ήδη δει: είναι ο Μιχάλης, ο οποίος από τον 4ο κύκλο έχει καταλάβει πως η Δάφνη είναι μπλεγμένη στο κύκλωμα διακίνησης νεαρών κοριτσιών και στα νέα επεισόδια θα δούμε πως θα προσπαθήσει να τη βοηθήσει. Γιατί μπορεί ο Σήφης να βγαίνει από τη μέση, αλλά… άξιος συνεχιστής του έργου του είναι ο γαμπρός του, ο Αντώνης.

Ένα ακόμα πρόσωπο που θα ενδιαφερθεί για τη Δάφνη είναι ο Παύλης (τον υποδύεται ο Θεόφιλος Πασχάλης, τον οποίο έχουμε δει στις σειρές Αστέρια στην άμμο και Παράδεισος των Κυριών). Πρόκειται για ανιψιό της Αλεξάνδρας, έναν τίμιο κι εργατικό νέο που εργάζεται στα λατομεία και ανακαλύπτει τις παράνομες δραστηριότητες του Αντώνη.