Δακτύλιος: Σε εφαρμογή από αύριο, Δευτέρα – Ποιες ώρες και ημέρες θα ισχύει και ποια οχήματα εξαιρούνται

Επιστρέφει από αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 ο Δακτύλιος, όπως προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Τα μέτρα θα ισχύουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026.

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (μέχρι 2,2 τόνους), ως εξής:

  • Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με ζυγό τελευταίο αριθμό στην πινακίδα.
  • Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό τελευταίο ψηφίο στην πινακίδα κυκλοφορίας.
  • Τα μέτρα δεν ισχύουν για τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

 

 

 

06:55 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα του ...
00:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Πεντέλη: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών που ρήμαζε πολυτελείς κατοικίες – Καρέ καρέ η στιγμή που εισβάλουν σε σπίτι

Συμμορία διαρρηκτών είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Πεντέλης, με τη συνολική ...
23:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Έρευνες για 35χρονο που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου στην Πάτρα για τον εντοπισμό 35χρ...
22:47 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Σήμερα οι απολογίες των δύο συλληφθέντων – Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, βλέπουν το φως της δημοσιότητ...
