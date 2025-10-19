Άφησε την καριέρα των ονείρων της για να μεγαλώσει τα παιδιά της αλλά τώρα θέλει να σπουδάσει – «Είναι όλοι χαρούμενοι εκτός από εμένα»

“Όσο κι αν δεν θέλω να τους αφήσω, νιώθω τόσο δυστυχισμένη που δεν έχω κάνει καριέρα και σιχαίνομαι την πόλη που ζούμε”, έγραψε σε ανάρτησή της στο Mumsnet μια μητέρα. H γυναίκα εξήγησε πως θέλει να κυνηγήσει τα επαγγελματικά της όνειρα και πάλι, αφού τα εγκατέλειψε για να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της.

Για να το καταφέρει, η ίδια εξηγεί ότι θα χρειαστεί να αποχωριστεί την οικογένειά της, προκειμένου να σπουδάσει.

“Κοντεύω τα 50 αλλά θέλω πολύ να κυνηγήσω τους στόχους μου – δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου”

Έχει περάσει τα 45, ο άνδρας της δουλεύει εξ αποστάσεως και τα δύο παιδιά της είναι 10 και 12 ετών. Πριν από 13 χρόνια, άφησε τα όνειρά της για να παντρευτεί και να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της. Τώρα ωστόσο, είναι έτοιμη να κυνηγήσει και πάλι τους στόχους της.

Όπως εξηγεί στην κοινότητα του Mumsnet, πριν από όλα αυτά τα χρόνια, δεν την είχε ενοχλήσει που έκανε την υποχώρηση αυτή.

Τώρα ωστόσο, ένιωσε την παρόρμηση να δημιουργήσει μια καριέρα που θα αγαπήσει.

Ενδεικτικά λέει πως “Όλοι είναι χαρούμενοι, εκτός από εμένα”. Μου πρότειναν μια θέση σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι πως η σχολή είναι τρεις ώρες μακριά. Τα μαθήματα γίνονται τέσσερις φορές την εβδομάδα”.

Τόσο η απόσταση όσο και το πρόγραμμα μαθημάτων, σημαίνουν πως η γυναίκα θα χρειαστεί νααποχωριστεί την οικογένειά της για τα δύο επόμενα χρόνια.

Η ίδια επισημαίνει ότι κοντεύει τα 50, ενώ ο άνδρας της δουλεύει απ’ το σπίτι.

“Δεν έχω και πολύ χρόνο να περιμένω”, εξηγεί. “Εργάζομαι ήδη στον τομέα που με ενδιαφέρει, σε δουλειά μερικής απασχόλησης και ξέρω ότι θέλω να εξελιχθώ. Για τα δύο επόμενα χρόνια θα πρέπει να είμαι μακριά απ’ όλους τις περισσότερες μέρες”.

“Δώσε στα παιδιά σου το καλό παράδειγμα”

Αναλύοντας πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι θα πρέπει να μένει μακριά απ’ τον άνδρα και τα παιδιά της για να πετύχει τους στόχους της, λέει: “Δεν θέλω να τους αφήσω. Ωστόσο, είμαι πολύ δυστυχισμένη που δεν έχω καριέρα και μισώ την πόλη που μένουμε. Το μεταπτυχιακό θα μου δώσει τη δυνατότητα τουλάχιστον, να κάνω μια δουλειά που θ’ αγαπάω”.

Πριν πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον της, η οποία επηρεάζει όλη την οικογένειά της, η μητέρα στράφηκε για συμβουλές στην κοινότητα του Reddit. Συγκεκριμένα, ρώτησε αν είναι παράλογη που θέλει να εκπληρώσει αυτή της την επιθυμία.

Στη δημοσκόπηση που δημιούργησε κάτω απ’ την ανάρτηση, σχεδόν το 75% των αναγνωστών, ψήφισαν ότι “δεν είναι παράλογη”.

“Είναι η ζωή σου, πρέπει να κάνεις αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δώστε στα παιδιά σου το παράδειγμα και δείξε τους τις σημαίνει να κυνηγάς τα όνειρά σου”, έγραψε ένας αναγνώστης.

“Αν δεν το προσπαθήσεις, θα το μετανιώσεις και θα κουβαλάς πάντα θυμό”.

Κάποιος ακόμη, σημείωσε: “Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξεις στα παιδιά σου πως οι γυναίκες μπορούν να είναι φιλόδοξες και έχουν ζωή πέρα απ’ το σπίτι”.

Μια άλλη αναγνώστρια της είπε: “Και πάλι, θα αφιερώνεις δύο – τρία βράδια στο σπίτι, με τα παιδιά σου και θα είστε μαζί στις διακοπές”.