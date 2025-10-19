Ακρίβεια: Πικρά τα γλυκά – «Τσίμπησαν» οι τιμές και στα αρτοσκευάσματα

Enikos Newsroom

οικονομία

γλυκά

Τσιμπημένες βρίσκουν τις τιμές στα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά οι καταναλωτές. Την τελευταία πενταετία έχουν βάλει λουκέτο 1.500 αρτοποιία λόγω λειτουργικού κόστους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 προ των πυλών είναι νέες αυξήσεις αν το λειτουργικό κόστος συνεχίσει να αυξάνεται. Ήδη το προηγούμενο διάστημα οι αυξήσεις ήταν διψήφιες. «Έχουν ακριβύνει οι τιμές, αλλά έχει αυξηθεί και το κόστος για να φτιάξεις τα γλυκά και τα ψωμιά» δήλωσε καταναλωτής.

Η ακριβή ενέργεια επιβαρύνει δυσανάλογα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του κλάδου.

Ανατιμήσεις

  • Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη 10% τον τελευταία δύο χρόνια
  • Έρχονται νέες αυξήσεις στα γλυκά 5%- 7%

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η εξατομίκευση παραμένει το κλειδί για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας

Ούρα που μυρίζουν σαν ποπ κορν; Με ποια κοινή πάθηση μπορεί να συνδέονται

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα 2026: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται – 8 ερωτήσεις και απαντήσεις

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

Η Microsoft επιβεβαιώνει επείγουσα ενημέρωση για εκατομμύρια χρήστες των Windows

Ανατριχιαστικές κούκλες «κατέλαβαν» μουσείο για το Halloween – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
09:46 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Stablecoins: Τα ψηφιακά νομίσματα που αλλάζουν το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών – Τι είναι και σε τι διαφέρουν από τα bitcoins

Tα stablecoins, μία κατηγορία κρυπτονομισμάτων ελάχιστα γνωστή πριν από λίγα χρόνια, έχουν ανα...
09:23 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Προϋπολογισμός 2026: Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης – Πώς ωφελούνται μεσαία τάξη και ευάλωτοι, δείτε παραδείγματα

Τα μέτρα στήριξης, με έμφαση στη μεσαία τάξη αλλά και στη μείωση της φτώχειας, αναλύονται στο ...
07:40 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Τι θα ισχύσει το 2026 – 8 ερωτήσεις και απαντήσεις

Νωρίτερα σε σχέση με το 2025, θα ανοίξει το 2026 η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCAR για την καταβολή ...
09:00 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ενέργεια: Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, στα επίπεδα του 2024 το ρεύμα

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη διαμορφώνονται ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης