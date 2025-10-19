Ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers, πέθανε σε ηλικία 48 ετών: «Χάσαμε τον αδελφό μας»

Ο ροκ σταρ των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς – ο ιδρυτικός μπασίστας του nu metal συγκροτήματος – πέθανε σε ηλικία 48 ετών το Σάββατο (18/10), όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα χάσαμε τον αδελφό μας. Το μέλος της μπάντας μας. Τον χτύπο της καρδιάς μας», έγραψαν οι Limp Bizkit στο Instagram, κοινοποιώντας φωτογραφίες του νεκρού μέλους της μπάντας τους.

«Ο Σαμ Ρίβερς δεν ήταν απλώς ο μπασίστας μας – ήταν η μαγεία μας. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία στο χάος, η ψυχή στον ήχο». Η αιτία θανάτου δεν έχει γνωστοποιηθεί.

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», αναφέρει το συγκρότημα – με επικεφαλής τον frontman Fred Durst, τον ντράμερ John Otto, τον κιθαρίστα Wes Borland και τον DJ Lethal.