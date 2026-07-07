Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμα μετά το τέλος του «Your Face Sounds Familiar» – «Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι…»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, μέλος της κριτικής επιτροπής του «Your Face Sounds Familiar», έκανε μία ανάρτηση στο Instagram μετά το τέλος του show, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το «μαγικό ταξίδι». 

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Κατερίνα Παπουτσάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη, μέλος της κριτικής επιτροπής του «Your Face Sounds Familiar», έκανε ανάρτηση στο Instagram μετά το τέλος του αγαπημένου show.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός έγραψε: «Ήταν υπέροχα! Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο!».
  • Ευχαρίστησε για το «μαγικό ταξίδι» όλο το team και την «παρέα των διαγωνιζομένων, των κριτών και του παρουσιαστή μας, Σάκη Ρουβά», ενώ αποχαιρέτησε τους συναδέλφους κριτές.

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη φέτος συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar», ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η καλλιτέχνις, μετά το τέλος του αγαπημένου show, έκανε την Τρίτη 7 Ιουλίου μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτή, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα backstage στιγμιότυπα από τον τελικό του «Your Face Sounds Familiar».

Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, έγραψε: «Ήταν υπέροχα! Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο!

Κατερίνα Παπουτσάκη
Φωτογραφία: Instagram/katerina_papoutsaki

Η παρέα των διαγωνιζομένων, των κριτών και του παρουσιαστή μας, Σάκη Ρουβά, έδεσε μοναδικά, με κύρια συστατικά, το σεβασμό, τον επαγγελματισμό και το απέραντο κέφι και τη χαρά που έχουμε όλοι μας τόσο ανάγκη.

Κατερίνα Παπουτσάκη
Φωτογραφία: Instagram/katerina_papoutsaki

Παραγωγή, σκηνοθετικό, χορογραφίες, στήσιμο, και φυσικά οι coaches και οι άνθρωποι που επιμελήθηκαν τις μεταμορφώσεις ήταν ένα team ασυναγώνιστο. Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι! Εις το επανιδείν.

Ps: Ρένα Μόρφη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Γιώργο Θεοφάνους, θα μου λείψετε». 

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