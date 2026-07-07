Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμα μετά το τέλος του «Your Face Sounds Familiar» – «Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι…»

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη φέτος συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar», ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η καλλιτέχνις, μετά το τέλος του αγαπημένου show, έκανε την Τρίτη 7 Ιουλίου μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτή, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διάφορα backstage στιγμιότυπα από τον τελικό του «Your Face Sounds Familiar».

Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, έγραψε: «Ήταν υπέροχα! Κάθε σόου ήταν και μια μοναδική παράσταση που ξεχείλιζε ταλέντο!

Η παρέα των διαγωνιζομένων, των κριτών και του παρουσιαστή μας, Σάκη Ρουβά, έδεσε μοναδικά, με κύρια συστατικά, το σεβασμό, τον επαγγελματισμό και το απέραντο κέφι και τη χαρά που έχουμε όλοι μας τόσο ανάγκη.

Παραγωγή, σκηνοθετικό, χορογραφίες, στήσιμο, και φυσικά οι coaches και οι άνθρωποι που επιμελήθηκαν τις μεταμορφώσεις ήταν ένα team ασυναγώνιστο. Ευχαριστώ για το μαγικό ταξίδι! Εις το επανιδείν.

Ps: Ρένα Μόρφη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Γιώργο Θεοφάνους, θα μου λείψετε».