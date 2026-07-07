Συγκινεί η Νατάσα Θεοδωρίδου για την Μαρινέλλα: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες…»

Η απώλεια της Μαρινέλλας τον περασμένο Μάρτιο, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η αείμνηστη ερμηνεύτρια ήταν μία από τις πιο αγαπητές και επιτυχημένες της γενιάς της, έχοντας διαγράψει μία μεγάλη πορεία στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου τίμησε τη μνήμη της σπουδαίας τραγουδίστριας, στη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε θέατρο Άλσος, το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Την ώρα που η Νατάσα Θεοδωρίδου βρισκόταν πάνω στη σκηνή, ξεκίνησαν να παίζουν στην οθόνη φωτογραφίες της με την Μαρινέλλα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέφερε τότε πως: «Θέλω να δείτε ποιος είναι ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Έβλεπα πάντα την Μαρινέλλα και έλεγα: “Πω πω, πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη. Τι ωραία που θα ήταν και εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ και εγώ κάνω ένα βήμα παραπάνω από την Θεσσαλονίκη, και βρεθώ και εγώ στην Αθήνα, και αρχίσω να τραγουδάω”.

Εδώ λοιπόν είναι πολλές στιγμές δικές μας, και αποφάσισα έτσι να τις δείτε. Εδώ ακριβώς, είναι όταν για πρώτη φορά είπαμε να τραγουδήσουμε μαζί, και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, και δεν το πίστευα… Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι ήταν πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος, ποτέ δεν την είδα στεναχωρημένη, και πάντα έβλεπε μπροστά. Κάπως έτσι, περνώντας τα χρόνια, είμαι εδώ και σας τραγουδώ, γιατί από εκείνη πήρα όλα τα παραδείγματα τα καλά, έμαθα πολλά πράγματα, και έτσι είμαι κοντά σας και σας τραγουδώ».

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το «Καμιά Φορά».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανήρτησε σήμερα (7/7) στο Instagram, το βίντεο από την στιγμή που μιλάει για την Μαρινέλλα, και έγραψε: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά… να είναι εκεί που ανήκεις… πάνω στη σκηνή… μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές.

Χθες βράδυ στο Άλσος… τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».