Συγκινεί η Νατάσα Θεοδωρίδου για την Μαρινέλλα: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες…»

Η απώλεια της Μαρινέλλας τον περασμένο Μάρτιο σκόρπισε τη θλίψη, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τιμά τη μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας σε συναυλία στο θέατρο Άλσος. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Νατάσα Θεοδωρίδου
Φωτογραφία: Instagram/natasatheodoridou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου τίμησε τη μνήμη της αείμνηστης Μαρινέλλας σε συναυλία της, προκαλώντας συγκίνηση.
  • Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως η Μαρινέλλα ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να τραγουδάει.
  • Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Νατάσα Θεοδωρίδου έγραψε: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά… να είναι εκεί που ανήκεις… πάνω στη σκηνή…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η απώλεια της Μαρινέλλας τον περασμένο Μάρτιο, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η αείμνηστη ερμηνεύτρια ήταν μία από τις πιο αγαπητές και επιτυχημένες της γενιάς της, έχοντας διαγράψει μία μεγάλη πορεία στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου τίμησε τη μνήμη της σπουδαίας τραγουδίστριας, στη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε θέατρο Άλσος, το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή μαζί στο NOX τη νέα χειμερινή σεζόν – Η κοινή τους ανάρτηση

Την ώρα που η Νατάσα Θεοδωρίδου βρισκόταν πάνω στη σκηνή, ξεκίνησαν να παίζουν στην οθόνη φωτογραφίες της με την Μαρινέλλα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέφερε τότε πως: «Θέλω να δείτε ποιος είναι ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Έβλεπα πάντα την Μαρινέλλα και έλεγα: “Πω πω, πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη. Τι ωραία που θα ήταν και εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ και εγώ κάνω ένα βήμα παραπάνω από την Θεσσαλονίκη, και βρεθώ και εγώ στην Αθήνα, και αρχίσω να τραγουδάω”.

Εδώ λοιπόν είναι πολλές στιγμές δικές μας, και αποφάσισα έτσι να τις δείτε. Εδώ ακριβώς, είναι όταν για πρώτη φορά είπαμε να τραγουδήσουμε μαζί, και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, και δεν το πίστευα… Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι ήταν πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος, ποτέ δεν την είδα στεναχωρημένη, και πάντα έβλεπε μπροστά. Κάπως έτσι, περνώντας τα χρόνια, είμαι εδώ και σας τραγουδώ, γιατί από εκείνη πήρα όλα τα παραδείγματα τα καλά, έμαθα πολλά πράγματα, και έτσι είμαι κοντά σας και σας τραγουδώ». 

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το «Καμιά Φορά». 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανήρτησε σήμερα (7/7) στο Instagram, το βίντεο από την στιγμή που μιλάει για την Μαρινέλλα, και έγραψε: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά… να είναι εκεί που ανήκεις… πάνω στη σκηνή… μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές.

Χθες βράδυ στο Άλσος… τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ