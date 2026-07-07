Ο Σπύρος Σούλης έρχεται στον ΑΝΤ1 και μεταμορφώνει κάθε σπίτι – Δείτε το τρέιλερ

Το «Extreme Makeover: Home Edition», μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές παγκοσμίως, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα για μία καλύτερη καθημερινότητα, μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι!

Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, συνεχίζουν τα γυρίσματα του «Extreme Makeover: Home Edition», μεταμορφώνοντας ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζοντας κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά.

Με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συγκίνηση, το «Extreme Makeover: Home Edition» αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου.

Δείτε το τρέιλερ: