Αλεξία Κεφαλά: Η εξομολόγηση για το δώρο που έλαβε – «Πραγματικά σκλαβώθηκα»

Η Αλεξία Κεφαλά, μαζί με τον σύζυγό της FY, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Χαλκιδική. Μέσω ενός Instagram story που δημοσίευσε, η influencer αποκάλυψε ότι μια μικρή θαυμάστρια την πλησίασε για φωτογραφία και της προσέφερε ένα βραχιολάκι, κίνηση που την «σκλάβωσε».

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Lifestyle

Αλεξία Κεφαλά
Φωτογραφία: Instagram/upinthehype
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξία Κεφαλά, βρέθηκε στην Χαλκιδική με τον σύζυγό της FY, και έκανε μέσω Instagram story μία τρυφερή αποκάλυψη.
  • Ενώ ήταν έξω για φαγητό, την πλησίασε ένα μικρό κορίτσι για να βγάλουν φωτογραφία, το οποίο της προσέφερε και ένα βραχιολάκι ως δώρο.
  • Η κίνηση αυτή του κοριτσιού «σκλάβωσε» την Αλεξία Κεφαλά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Στην Χαλκιδική βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αλεξία Κεφαλά, μαζί με με τον σύζυγό της και επιτυχημένο ράπερ FY. Με ένα story που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, η influencer αποκάλυψε την συνάντηση που είχε με μία μικρή της θαυμάστρια, και το δώρο που έλαβε.

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Στο βίντεο που ανέβασε με την μορφή του Instagram story, η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε πως ενώ είχε πάει για φαγητό με τον σύζυγό της, την πλησίασε ένα μικρό κορίτσι για να βγάλουν φωτογραφία.

Η μικρή θαυμάστρια της influencer θέλησε να της κάνει ένα δώρο, και της προσέφερε ένα βραχιολάκι. Η κίνηση αυτή του κοριτσιού, «σκλάβωσε» την Αλεξία Κεφαλά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.

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Συγκεκριμένα, είπε στην ανάρτησή της πως: «Ήμασταν έξω για φαγητό και ήρθε ένα κοριτσάκι γλυκύτατο για φωτογραφία, και μετά μου έφερε ένα βραχιολάκι δώρο. Πραγματικά σκλαβώθηκα».  

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