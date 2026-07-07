Αλεξία Κεφαλά: Η εξομολόγηση για το δώρο που έλαβε – «Πραγματικά σκλαβώθηκα»

Στην Χαλκιδική βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αλεξία Κεφαλά, μαζί με με τον σύζυγό της και επιτυχημένο ράπερ FY. Με ένα story που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, η influencer αποκάλυψε την συνάντηση που είχε με μία μικρή της θαυμάστρια, και το δώρο που έλαβε.

Στο βίντεο που ανέβασε με την μορφή του Instagram story, η Αλεξία Κεφαλά ανέφερε πως ενώ είχε πάει για φαγητό με τον σύζυγό της, την πλησίασε ένα μικρό κορίτσι για να βγάλουν φωτογραφία.

Η μικρή θαυμάστρια της influencer θέλησε να της κάνει ένα δώρο, και της προσέφερε ένα βραχιολάκι. Η κίνηση αυτή του κοριτσιού, «σκλάβωσε» την Αλεξία Κεφαλά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.

Συγκεκριμένα, είπε στην ανάρτησή της πως: «Ήμασταν έξω για φαγητό και ήρθε ένα κοριτσάκι γλυκύτατο για φωτογραφία, και μετά μου έφερε ένα βραχιολάκι δώρο. Πραγματικά σκλαβώθηκα».