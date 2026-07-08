Βενεζουέλα: Στους 3.685 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό

Ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει εκτίμηση για τους αγνοούμενους.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 3.685 ανήλθε ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.
  • Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 16.740. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε εκτίμηση για τους αγνοούμενους, καθώς η κατάσταση παραμένει ασαφής.
  • Ο ΟΗΕ έχει εκτιμήσει ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν έως και τις 50.000. Ο προσωρινός απολογισμός παραμένει ανοιχτός, καθώς οι επιχειρήσεις καταγραφής των θυμάτων και των ζημιών συνεχίζονται.

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Στους 3.685 ανήλθε ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ο νέος απολογισμός επιβεβαιώνει την αύξηση του αριθμού των νεκρών, καθώς η προηγούμενη επίσημη ενημέρωση έκανε λόγο για 3.535 θύματα.

Χιλιάδες τραυματίες και αβεβαιότητα για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 16.740. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων, καθώς η κατάσταση παραμένει ασαφής.

Ο ΟΗΕ έχει εκτιμήσει ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν έως και τις 50.000. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά στις 10.000.

Ο προσωρινός απολογισμός παραμένει ανοιχτός, καθώς οι επιχειρήσεις καταγραφής των θυμάτων και των ζημιών συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τον διπλό σεισμό.

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