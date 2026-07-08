Σαν σήμερα 8 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Κοινωνία

Γεώργιος Παπανδρέου, Βασιλιάς Κωνσταντίνος
Σαν σήμερα, στις 8 Ιουλίου, ο τέως Βασιλιάς της Ελλάδος, Κωνσταντίνος αποστέλλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι «ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία με μοναδικό σκοπό την ανατροπή του Συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεεινής μορφής»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης.
  • Το 1965 ξεκινά η ρήξη του Γεωργίου Παπανδρέου με τα Ανάκτορα, σηματοδοτώντας την αρχή των «Ιουλιανών» και της «Αποστασίας».
  • Το 1997, ο Κώστας Σημίτης και ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν τη «Συμφωνία της Μαδρίτης» για τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο, μια συμφωνία που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, με επίδοση 3,37. (Η ημερομηνία είναι βάσει του Γρηγοριανού Ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου)
  • 1921: Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα.
  • 1963: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Kάστρο.
  • 1965: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι «ενισχύει και υποθάλπει […] συνωμοσία μοναδικόν σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής…». Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα Ανάκτορα («Ιουλιανά» και «Αποστασία»).
  • 1979: Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
  • 1997: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης και ο Τούρκος πρόεδρος, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία έξι σημείων, με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύρραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η «Συμφωνία της Μαδρίτης» προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.

Γεννήσεις

  • 1851: Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. (Θαν. 11/7/1941)
  • 1876: Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Αρκάς πολιτικός. Ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη Δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. (Θαν. 17/11/1936)
  • 1934: Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 20/3/1997)

Θάνατοι

  • 1695: Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. (Γεν. 14/4/1629)
  • 1822: Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. («Προμηθέας Λυόμενος») (Γεν. 4/8/1792)
  • 1967: Βίβιαν Λι, Βρετανίδα ηθοποιός. («Όσα παίρνει ο άνεμος», «Λεωφορείον ο Πόθος») (Γεν. 5/11/1913)
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