Τουρκία: Πώς θα μπορούσε να γίνει η άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, με μια επιστολή του Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άρση των κυρώσεων CAATSA. Δημοσίευμα της Hurriyet αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα και πώς θα μπορούσε να γίνει η άρση, χωρίς να απαιτείται διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο, το οποίο αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις CAATSA έχουν επιβληθεί σε χώρες, που έχουν προχωρήσει σε αγορές αμυντικού εξοπλισμού από τη Ρωσία. Η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που υπόκεινται σε αυτές τις κυρώσεις λόγω της αγοράς των πυραυλικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία.

«Δεν απαιτείται διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο»

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Γιουνούς Πάκσοϊ, ο ανταποκριτής των Hürriyet και CNN Türk στις ΗΠΑ, δεν απαιτείται διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο για την άρση των κυρώσεων CAATSA.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόνο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται να ανταποκριθεί σε τρία σημεία που ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των κυρώσεων, οι S-400 δεν πρέπει πλέον να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της χώρας που τους έχει αποκτήσει και πρέπει να παρέχονται καθησυχαστικές πληροφορίες σε αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη Hurriyet, αρκεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αποστείλει επιστολή προς το Κογκρέσο στην οποία θα αναφέρεται:

«Οι S-400 δεν είναι πλέον λειτουργικοί. Οι S-400 δεν αποτελούν πλέον όπλο που κατέχει η χώρα και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω τέτοιες συναλλαγές». Έπειτα από αυτήν την επιστολή, οι κυρώσεις μπορούν να αρθούν αμέσως χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς αναμονή.

Θα άνοιγε ο δρόμος για τα F-35

Η άρση των κυρώσεων CAATSA θα άνοιγε επίσης τον δρόμο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άρση των κυρώσεων CAATSA και οι διατάξεις του νόμου που επιτρέπουν στην Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ φτάσει στο στάδιο του προσδιορισμού και της αποστολής στο Κογκρέσο τριών διατάξεων για την κατάργηση του νόμου CAATSA σημαίνει ότι θα έχουν επίσης εκπληρωθεί οι όροι του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020, που εμπόδιζε την πώληση των F-35. «Αυτό αίρει τα εμπόδια στην πώληση των F-35», σύμφωνα με τη Hurriyet.