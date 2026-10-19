Συγκλονίζει η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου»

Σπαρακτική είναι η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο τελέστηκε την Κυριακή.
Η δημοσίευσή της στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη «Πριν» γράφοντας στη λεζάντα: «πάρε και την καρδιά μου».
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Στη Νίκαια
Σημειώνεται ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, τιμώντας με τραγούδια, λουλούδια και μηνύματα αγάπης τον καλλιτέχνη. Στη συνέχεια, ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.