Ηράκλειο Κρήτης: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο για την επίθεση με μαξιλάρι στο 8χρονο παιδί

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε βίαια σε ένα 8χρονο αγόρι σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε έπειτα από την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας, σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται, μεταξύ άλλων, να πίεσε μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου φέρεται να διαδραμάτισε η συγκεκριμένη καταγγελία, η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σοκ προκαλούν οι καταγγελίες της μητέρας του 8χρονου για όσα, σύμφωνα με την ίδια, εκτυλίχθηκαν σε βάρος του παιδιού.

Λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7/2026), ο 58χρονος οδηγήθηκε, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε βάρος ενός μικρού παιδιού μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταγγελίες της οικογένειας, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κατοικία όπου διαμένει μία 35χρονη μητέρα μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 11 και 8 ετών, ενώ στον ίδιο χώρο κατοικεί και ο 58χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και βρόντηξαν μία πόρτα. Ο θόρυβος φέρεται να εξόργισε τον 58χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισήλθε στο σπίτι εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας και επιτέθηκε στον μικρότερο από τους δύο αδελφούς, μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού.

Η 35χρονη μητέρα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε ότι είχε φύγει για την εργασία της, αφήνοντας τα παιδιά υπό την επίβλεψη γειτόνισσας. Όπως ανέφερε, είχε αφήσει το κλειδί στην εξώπορτα ώστε τα παιδιά να μπορούν να μπουν στο σπίτι σε περίπτωση ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι ο 58χρονος εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συνθήκη για να εισέλθει στην κατοικία.

Μιλώντας στο κανάλι «ΚΡΗΤΗ TV», η μητέρα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε έντονη εμμονή με τους θορύβους και ιδιαίτερα με την πόρτα που βρόντηξαν τα παιδιά. Όπως κατήγγειλε, αρχικά χαστούκισε τον 8χρονο και στη συνέχεια τον έσπρωξε στον καναπέ, πιέζοντας με δύναμη ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, ενώ το παιδί προσπαθούσε να αντισταθεί.

«Ο μικρός είναι πολύ στρεσαρισμένος. Είμαστε μια μικρή κοινωνία και η υπόθεση έχει ήδη γίνει γνωστή. Όλοι τον ρωτούν τι συνέβη και αυτό τον επηρεάζει ακόμη περισσότερο. Έχουν περάσει μόλις δύο 24ωρα από το περιστατικό και θα χρειαστεί να απευθυνθούμε σε παιδοψυχολόγο, για να μπορέσει να το ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο 58χρονος είχε παραδεχθεί πως χαστούκισε τον 8χρονο, επιμένοντας όμως ότι η επίθεση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς, όπως υποστηρίζει,το παιδί ακινητοποιήθηκε στον καναπέ και δέχθηκε πίεση με μαξιλάρι στο πρόσωπο.

Αρχικά, σε βάρος του 58χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ωστόσο, μετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων της προανάκρισης, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Πλέον, εκτός από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 8χρονου παιδιού, ο 58χρονος αντιμετωπίζει επίσης τις κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης κατά συρροή. Η απόφαση των δικαστικών αρχών μετά την απολογία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία της Κρήτης.

Πηγή: Nea Kriti