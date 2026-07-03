Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 29χρονο οδηγό που προσέκρουσε με γερανοφόρο όχημα στη γέφυρα Πανοράματος – Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

Ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 29χρονου οδηγού για το τροχαίο που συνέβη στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος, που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υπό κατασκευής γέφυρας Πανοράματος, στα έργα του Flyover.

Ο 29χρονος οδηγός, που, σύμφωνα με τη δικογραφία, απομακρύνθηκε μετά το συμβάν από το σημείο και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά, στην περιοχή της Πυλαίας, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πέσουν τα δοκάρια στο οδόστρωμα και να προκληθούν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Λόγω του τροχαίου προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς η Τροχαία έκλεισε τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά και τα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.

Αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο

Σημειώνεται ότι κατά την προανάκριση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 29χρονος οδηγός σε εταιρεία αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι σταμάτησε στο σημείο όπου εντοπίστηκε για να ενημερώσει τηλεφωνικά για το συμβάν.

Το βίντεο από το τροχαίο

Το Ράδιο Θεσσαλονίκη μετέδωσε ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου που προκάλεσε κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της γέφυρας Πανοράματος.

Στο βίντεο διακρίνεται το γερανοφόρο όχημα να κινείται στο ρεύμα προς ανατολικά και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να προσκρούει σε τμήμα της γέφυρας. Αμέσως μετά, κομμάτια και υλικά αποκολλώνται και καταλήγουν στο οδόστρωμα, με ένα από αυτά να πέφτει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να βγει από το όχημα με τη βοήθεια άλλων οδηγών που σταμάτησαν στο σημείο.