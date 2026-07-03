Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Άστρος: Τρεις σοβαρά τραυματίες, οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ

Ένα εξαιρετικά βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Παράλιο Άστρος, όπου τρεις ανήλικοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε συμπλοκή με πολυμελή ομάδα νεαρών από την Τρίπολη. Δύο εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας για άμεση ιατρική περίθαλψη, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση και έχει ταυτοποιήσει τους βασικούς εμπλεκόμενους

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΣΤΡΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα εξαιρετικά βίαιο σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Παράλιο Άστρος, όπου τρεις ανήλικοι ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή με πολυμελή ομάδα νεαρών.
  • Τρία παιδιά από το Άστρος τραυματίστηκαν, με την κατάσταση των δύο να κρίνεται σοβαρή, επιβάλλοντας την άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας.
  • Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα και διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, έχοντας ήδη ταυτοποιήσει τον βασικό πυρήνα των εμπλεκομένων από την Τρίπολη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα εξαιρετικά βίαιο σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Παράλιο Άστρος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του το “Promo Kynouria”, τρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά την άγρια συμπλοκή με πολυμελή ομάδα νεαρών.

Σύμφωνα με το anagnostis.gr, μαρτυρίες κατοίκων αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως το επεισόδιο ξεκίνησε όταν περίπου 15 άτομα, τα οποία είχαν μεταβεί στην περιοχή από την Τρίπολη, ενεπλάκησαν σε καβγά με πέντε ντόπιους ανήλικους.

Σύμφωνα με το astros-kynourianews.gr, τα πράγματα ξέφυγαν γρήγορα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα βαρύ απολογισμό.

Τρία παιδιά από το Άστρος τραυματίστηκαν, με την κατάσταση των δύο να κρίνεται σοβαρή, επιβάλλοντας την άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας.

Οι γιατροί μάλιστα ετοιμάζουν τον έναν από τους νεαρούς για γναθοχειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπό του. Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα και διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον βασικό πυρήνα των εμπλεκομένων από την Τρίπολη, συλλέγοντας καταθέσεις που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ