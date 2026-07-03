Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Άστρος: Τρεις σοβαρά τραυματίες, οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ

Ένα εξαιρετικά βίαιο σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Παράλιο Άστρος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του το “Promo Kynouria”, τρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά την άγρια συμπλοκή με πολυμελή ομάδα νεαρών.

Σύμφωνα με το anagnostis.gr, μαρτυρίες κατοίκων αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως το επεισόδιο ξεκίνησε όταν περίπου 15 άτομα, τα οποία είχαν μεταβεί στην περιοχή από την Τρίπολη, ενεπλάκησαν σε καβγά με πέντε ντόπιους ανήλικους.

Σύμφωνα με το astros-kynourianews.gr, τα πράγματα ξέφυγαν γρήγορα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα βαρύ απολογισμό.

Τρία παιδιά από το Άστρος τραυματίστηκαν, με την κατάσταση των δύο να κρίνεται σοβαρή, επιβάλλοντας την άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας.

Οι γιατροί μάλιστα ετοιμάζουν τον έναν από τους νεαρούς για γναθοχειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπό του. Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα και διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον βασικό πυρήνα των εμπλεκομένων από την Τρίπολη, συλλέγοντας καταθέσεις που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή.