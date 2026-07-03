Γερμανία: Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του ο μακελάρης που σκότωσε 6 άτομα σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων

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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 45χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα (29/6/2026), σκότωσε με όπλο έξι εργαζόμενους, σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη Στάντε της Γερμανίας. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της γερμανικής εφημερίδας BILD, ο συλληφθείς είναι δραπέτης τουρκικών φυλακών και καταζητείτο στη χώρα του για σοβαρότατα αδικήματα.

Το σκοτεινό παρελθόν στην Τουρκία

Οι τουρκικές Αρχές είχαν χάσει τα ίχνη του 45χρονου, καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος του πολλαπλές ποινικές διώξεις.

Συγκεκριμένα:

Το 2017: Κατηγορήθηκε για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στην περιοχή του Καχραμανμαράς.

Το 2022: Κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας του της κόρης στο Γκαζιαντέπ.

Στο μεσοδιάστημα των δύο αυτών περιστατικών, ο άνδρας είχε προφυλακιστεί για άλλη υπόθεση, κατάφερε όμως να αποδράσει και έκτοτε παρέμενε ασύλληπτος, με τις Αρχές της Τουρκίας, να αγνοούν ότι είχε καταφύγει στο εξωτερικό.

Τι γνώριζαν οι γερμανικές Αρχές

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας, βρισκόταν στο σκοτάδι αναφορικά με το βεβαρυμένο παρελθόν του υπόπτου στην πατρίδα του. Στη Γερμανία δεν είχε απασχολήσει ποτέ για καταγεγραμμένα βίαια εγκλήματα, αν και στο ιστορικό του υπήρχαν αναφορές για απειλές και επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε αστυνομικούς και ιατρικό προσωπικό.

Μετά τη δραπέτευσή του το 2021, ο Fatih G. επέστρεψε στη Γερμανία, τη χώρα όπου γεννήθηκε. Παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσε η αναζήτησή του από την Τουρκία, ο ίδιος κινούταν ελεύθερα. Στο διάστημα αυτό, έλαβε υποστήριξη από κέντρο συμβουλευτικής για μετανάστες, το οποίο χρηματοδοτείται από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα «Demokratie Leben».

Meanwhile, Germany: Turkish criminal escapes detention in Turkey, comes to Germany, receives state support, abuses his baby, kills 6 ppl at a mother and baby shelter, is helped by his integration social worker. Also shes the MIL of a German official in charge of immigration. https://t.co/VuMxRcryj4 — Justforx895 (@justforx8985828) July 3, 2026

Η νέα έρευνα και η εμπλοκή πολιτικού προσώπου

Οι γερμανικές Αρχές ξεκίνησαν αργότερα έρευνα εις βάρος του για κακοποίηση του βρέφους του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν το ιστορικό των διώξεών του στην Τουρκία. Αντί για την προφυλάκιση του πατέρα, επιλέχθηκε η απομάκρυνση του μωρού από την οικογένεια, γεγονός που συνδέεται χρονικά με τη μετέπειτα δολοφονία έξι ατόμων.

Κατά τη διαφυγή του, ο Fatih G. χρησιμοποίησε ένα όχημα AMG GLE 43 Coupe με πινακίδες που έφεραν τα αρχικά του πολιτικού του SPD, Deniz Kurku.

Οδηγός του οχήματος ήταν η πεθερά του πολιτικού και νονά του μωρού, η οποία εργάζεται στο ίδιο κέντρο συμβουλευτικής.

Η εξέλιξη των ανακρίσεων

Η οδηγός του οχήματος υποστήριξε στις αρχές ότι εξαναγκάστηκε να ξεκινήσει το αυτοκίνητο υπό την απειλή όπλου. Η έρευνα των Αρχών, επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο η ίδια γνώριζε το ποινικό παρελθόν του Fatih G. και την αναζήτησή του από τις τουρκικές Αρχές.