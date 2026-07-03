Μεγάλη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Μαίνεται η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους.
Συνολικά επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοπονήσσου.
Στις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026