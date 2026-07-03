Μεγάλη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαίνεται η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους.

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συνολικά επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοπονήσσου.

Στις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ