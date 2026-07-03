Μεγάλη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Μαίνεται η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους.

Συνολικά επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοπονήσσου.

Στις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.