Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεςη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύεται στην σελίδα «Πυρκαγιά Ενημέρωση»: