Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο εξαιτίας παράσυρσης σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στην παραλιακή οδό Αφάντου της Ρόδου, με έναν 19χρονο υπήκοο Τσεχίας να υποκύπτει στα τραύματά του. Ο 61χρονος Έλληνας οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που τον παρέσυρε συνελήφθη, και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο εξαιτίας παράσυρσης σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί, στην παραλιακή οδό Αφάντου της Ρόδου.
  • Ένας 19χρονος υπήκοος Τσεχίας, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε Έλληνας 61 ετών.
  • Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

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Θανατηφόρο τροχαίο εξαιτίας παράσυρσης σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 3/7, στην παραλιακή οδό Αφάντου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώθηκε για παράσυρση πεζού από ΙΧ αυτοκίνητο. Το όχημα, που οδηγούσε Έλληνας ηλικίας 61 ετών παρέσυρε 19χρονο υπήκοο Τσεχίας, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.

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