Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Θανατηφόρο τροχαίο εξαιτίας παράσυρσης σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 3/7, στην παραλιακή οδό Αφάντου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώθηκε για παράσυρση πεζού από ΙΧ αυτοκίνητο. Το όχημα, που οδηγούσε Έλληνας ηλικίας 61 ετών παρέσυρε 19χρονο υπήκοο Τσεχίας, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.