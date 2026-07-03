Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο εξαιτίας παράσυρσης σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 3/7, στην παραλιακή οδό Αφάντου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώθηκε για παράσυρση πεζού από ΙΧ αυτοκίνητο. Το όχημα, που οδηγούσε Έλληνας ηλικίας 61 ετών παρέσυρε 19χρονο υπήκοο Τσεχίας, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.
Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.