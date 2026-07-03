Ηράκλειο: Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώργου Δασκαλάκη, του τυφλού δύτη που εμπνέει

Ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, είναι ίσως ο μοναδικός τυφλός που κατάφερε να γίνει πιστοποιημένος δύτης σε όλο το νησί, παραδίδοντας μαθήματα ζωής σε μικρούς και μεγάλους.

Ο νεαρός Κρητικός, κλήθηκε αρχικά μέσω του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης, να συμμετάσχει σε ένα δοκιμαστικό μάθημα κατάδυσης σε εκδήλωση στα Χανιά και αυτό ήταν η αρχή, για την ενασχόλησή του με τον κόσμο της κατάδυσης.

Η συγκλονιστική του ιστορία

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, πάσχει από ολική τύφλωση, που προέκυψε μετά από περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν 2,5 ετών. Αυτό όμως, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Όπως φαίνεται έχει απίστευτη όρεξη για ζωή αλλά και για κατάδυση!

«Τρελαίνομαι για τη θάλασσα»

Σήμερα ο ίδιος μίλησε στο Zarpa Radio 89,6, για την εμπειρία και την κατάκτησή σου αλλά και τη μεγάλη αγάπη που έχει τόσο για τη θάλασσα, όσο και για την ίδια τη ζωή.

«Όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από ένα μήνυμα που έστειλε η εκπαιδεύτριά μου Κάλλι Ρουμελιώτου στον Σύλλογο τυφλών, ζητώντας ένα μέλος για να συμμετάσχει σε εκδήλωση στα Χανιά, με κατάδυση σε πισίνα σχολείου. Έχω τρέλα με την θάλασσα, μου αρέσει πολύ και επειδή μου αρέσει ήθελα να πάω να συμμετάσχω σε αυτό το event. Γνώρισα και άλλα μέλη τα οποία είχαν αναπηρία εκεί. Μου άρεσε πολύ όλο αυτό και αποφάσισα να το συνεχίσω, να πάρω πτυχίο, να βγω και στη θάλασσα. Όλη αυτή η εμπειρία μέσα στην πισίνα την πρώτη φορά μου άρεσε πάρα πολύ. Τα συναισθήματα που είχα ακόμα και τώρα δεν μπορώ να τα περιγράψω, παρόλα αυτά τα ίδια έχω και στη θάλασσα. Νιώθω μια απερίγραπτη χαρά μέσα στο νερό, μια απερίγραπτη γαλήνη, μια ηρεμία που δεν μπορείς να την βρεις έξω πουθενά».

Ο Γιώργος παραδίδει μαθήματα ζωής και δύναμης λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω, να πάρω πτυχίο να προχωρήσω εδώ που έχω φτάσει. Θέλω να πω στα παιδιά τα νέα, ότι αυτό είναι κάτι που αν το κάνουν θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι κάτι που εγώ που το έκανα νιώθω φανταστικά αυτή τη στιγμή και θέλω να προχωρήσω να πάρω και το επόμενο πτυχίο. Προτρέπω άνετα τα νέα παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το αξιόλογο».

Ερωτηθείς για το εάν αντιμετώπισε αντικειμενικές δυσκολίες στην πράξη, ο Γιώργος είπε πως «δεν είχα κανένα πρόβλημα από την αρχή. Ήταν για μένα όλα μια νέα πορεία που ακολούθησα με πείσμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν δυσκολεύτηκα κάπου ούτε πρακτικά ούτε θεωρητικά πουθενά. Όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν μπορείς να δυσκολευτείς κάπου».

Από πλευράς ιατρών, ο Γιώργος είχε την απόλυτη επιβεβαιώση και στήριξη, για να προχωρήσει με ασφάλεια στη θαλάσσια δραστηριότητα:

«Όλοι μου είπαν ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα μου είπαν ότι θα μου κάνει καλό και τους άρεσε που τους είπα ότι θα κάνω κάτι δύσκολο, δεν το ακούς και συχνά, είναι πολύ σπάνιο».

«Ένα παιδί ή έναν άνθρωπο τον θαυμάζουμε γενικά για κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όλοι. Ξεκινήστε να κάνετε πράγματα για σας, για τον εαυτό σας, γιατί ο κόσμος είναι μεγάλος και όλα μπορούν να γίνουν! Να βγαίνετε έξω να περνάτε τη ζωή σας, η ζωή προχωράει και καλό είναι να μην κολλάμε σε ένα σημείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η εκπαιδεύτρια κατάδυσης Κάλλι Ρουμελιώτου, μίλησε και η ίδια στο Zarpa Radio 89,6, για την κατάδυση ατόμων με αναπηρία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται το άθλημα. Η κ. Ρουμελιώτου εξήγησε πως για να γίνει κάποιος εκπαιδευτής κατάδυσης και να πάρει το σχετικό πτυχίο, χρειάζονται 4 με 5 μέρες κατάδυσης:

«Τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ανεξαρτήτως σωματικής κατάστασης ή αναπηρίας και η κατάδυση είναι ένα από αυτά. Ο Γιώργος πιστοποιήθηκε με το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο που έχουμε, το οποίο είναι το Open Water που σημαίνει ότι πλέον μπορεί να βουτάει μέχρι τα 18 μέτρα, υπό κάποιες συνθήκες λόγω της αναπηρίας του. Για να συμβεί αυτό θέλουμε συνήθως 4 με 5 καταδυτικές μέρες και ένα μεγάλο κομμάτι θεωρίαςμ το οποίο το δουλεύουμε πριν μπούμε στο νερό. Έχει πάρα πολλές δεξιότητες τις οποίες έκανε μέσα στο νερό».

Όπως επεσήμανε η εκπαιδεύτρια, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ξεκινήσουν προγράμματα κατάδυσης αρκεί να έχουν τρία ΝΑΙ:

«Του εκπαιδευτή, ότι εγώ νιώθω ικανή να αντιμετωπίσω τη συγκεκριμένη αναπηρία, το ναι του δύτη ότι εγώ θέλω να βουτήξω και το ναι του γιατρού. Ο γιατρός μπορεί να πει βουτάτε απεριόριστα, ναι μέχρι ένα συγκεκριμ ένο βάθος. Οπότε με αυτά τα ναι, ξεκινάμε να κάνουμε τις δεξιότητες που θα έκανε και κάποιος δύτης χωρίς αναπηρία».

Ανάλογα με την κατάσταση του κάθε ατόμου με αναπηρία και τις ιδιαιτερότητές του, η κατάδυση γίνεται με τον αντίστοιχο αριθμό δυτών, δίπλα του.

«Ο Γιώργος δεν χρειάζεται να έχει πάντα εκπαιδευτή δίπλα του αλλά χρειάζεται να έχει δίπλα του δύτες, οι οποίοι να γνωρίζουν πως να διαχειριστούν έναν δύτη με αναπηρία. Υπάρχει ένα πτυχίο για άτομα που είναι κανονικοί δύτες, να μάθουν πως μπορούν να βουτάνε ως ζευγάρι ενός δύτη με αναπηρία. Το θεωρώ φοβερό σχολείο γιατί μαθαίνει πολλά πράγματα για τον ευαυτό σου και το σώμα σου και την κατάδυση».

Ερωτηθείσα η εκπαιδεύτρια για το εάν γνωρίζει εάν υπάρχουν και άλλα άτομα από την Κρήτη, με τύφλωση που κάνουν κατάδυση είπε πως «σε σχέση με την τύφλωση αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει άλλο άτομο, αλλά άτομα με αναπηρία όμως υπάρχουν».

Ο Κρητικός Γιώργος Δασκαλάκης, αποτελεί σίγουρα ένα σπουδαίο παράδειγμα μίμησης για τους νέους αλλά και για όλο τον κόσμο, να απολαμβάνει τη ζωή παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.

Πηγή: Zarpa News