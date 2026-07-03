Τσίπρας: «Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ» – Το στεγαστικό πρόβλημα και οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

Σε ερωτήσεις για το πρόβλημα του στεγαστικού και τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, στο πλαίσιο μίας νέας μορφής διαλόγου με τους πολίτες.

«Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε ότι θα δώσουμε τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνουμε. Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις “Τώρα Μιλάμε” σε όλη την Ελλάδα και τώρα προχωράμε σε ακόμα μία μορφή διαλόγου μαζί. Με ρωτάτε και σας απαντώ ξεκινώντας από το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ»

Στην αρχή του βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας λέει: «Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ».

«Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της στέγασης. Διότι ψάχνουμε σπίτι και πλέον δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξεπερνάει τον κατώτατο μισθό», είναι η πρώτη ερώτηση πολίτη.

«Κύριε Τσίπρα, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα ενοίκια μπας και φύγουμε από τους γονείς μας ποτέ;», είναι η δεύτερη ερώτηση.

Απαντώντας, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει τα εξής:

«Και οι δύο έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα είναι εκρηκτικό. Οι νέοι άνθρωποι πράγματι ζουν ακόμα και στα 30, τα 35 τους, με τους γονείς τους. Το ότι είναι εκρηκτικό το πρόβλημα άλλωστε, το επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγης αναλογικά με το εισόδημα είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλησιάζει το 35% του εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Ενώ οι τιμές των ακινήτων από το 2017 αυξήθηκαν κατά 87%.

Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε. Εμείς στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την ίδρυση μη κερδοσκοπικού δημόσιου φορέα διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά και της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Έτσι, ακίνητα που σήμερα μένουν κλειστά, ανενεργά, θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους.

Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε φορολογικά αντικίνητρα για την διατήρηση κλειστών κατοικιών, καθώς και πολύ υψηλό φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας προς εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον έλεγχο και τον περιορισμό του Airbnb, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης κατοικίας, αλλά και την κατάργηση της Golden Visa. Με δυο λόγια, η κατοικία είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους».