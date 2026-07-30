Πάρος: Αναχώρησαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στο Καμπί

Τέσσερις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Πάρου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αναχώρησαν με πλοίο από την Πάρο το βράδυ της Πέμπτης. Η σύλληψή τους έρχεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ του νησιού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια και τις ευθύνες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πάρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με πλοίο που αναχώρησε από την Πάρο το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί.
  • Ανάμεσά τους βρίσκονται ο δήμαρχος Πάρου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου.
  • Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς και τυχόν ευθύνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με πλοίο που αναχώρησε από την Πάρο το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ του νησιού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CycladesLive.gr, ανάμεσά τους βρίσκονται ο δήμαρχος Πάρου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς και τυχόν ευθύνες. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ