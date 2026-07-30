Πάρος: Αναχώρησαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στο Καμπί

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Με πλοίο που αναχώρησε από την Πάρο το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ του νησιού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CycladesLive.gr, ανάμεσά τους βρίσκονται ο δήμαρχος Πάρου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς και τυχόν ευθύνες. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.