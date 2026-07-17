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Κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά κάνναβης σε επιχείρηση στην Αττική – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, συνελήφθη ένας 47χρονος και κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός διακίνησης. Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ σε παράνομο κέρδος.

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κάνναβη Πειραιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, οδηγώντας σε μία σύλληψη ενός 47χρονου.
  • Ο συλληφθείς εντοπίστηκε αρχικά με 5,199 κιλά, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν επιπλέον 16.030 γρ. ακατέργαστης και 4.899 γρ. κατεργασμένης κάνναβης.
  • Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ, με την υπόθεση να εντάσσεται στους συστηματικούς ελέγχους του Λιμενικού για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία σύλληψη προχώρησαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Πειραιά, που εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. στην Αττική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, χθες το πρωί, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση. Ο 47χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5,199 κιλών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Μπρατ», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 16.030 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 4.899 γρ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μία συσκευή θερμοκόλλησης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκαν επιπλέον ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μια συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγούς συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών.

 

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