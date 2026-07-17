Κατασχέθηκαν πάνω από 26 κιλά κάνναβης σε επιχείρηση στην Αττική – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

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Σε μία σύλληψη προχώρησαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Πειραιά, που εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. στην Αττική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, χθες το πρωί, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση. Ο 47χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5,199 κιλών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Μπρατ», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 16.030 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 4.899 γρ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μία συσκευή θερμοκόλλησης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκαν επιπλέον ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μια συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγούς συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών.