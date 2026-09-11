Ιστορική νίκη για τα κορίτσια της Βόρειας Ιρλανδίας: Το παντελόνι στη σχολική στολή γίνεται επιλογή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τα κορίτσια στα σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας θα έχουν από το επόμενο έτος το δικαίωμα να επιλέγουν παντελόνι ως μέρος της σχολικής τους στολής, αλλά και στα μαθήματα φυσικής αγωγής και στους σχολικούς αγώνες. Η αλλαγή έρχεται έπειτα από μήνες πιέσεων μαθητριών και οργανώσεων, οι οποίες υποστήριζαν ότι οι μέχρι σήμερα κανονισμοί δεν εξασφάλιζαν πραγματικά την ελευθερία επιλογής.

Ο υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Πολ Γκίβαν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι από το 2027 τα σχολεία δεν θα μπορούν πλέον να απαγορεύουν στις μαθήτριες να φορούν παντελόνι.

«Σήμερα παίρνω αυτή την απόφαση και θα κοινοποιηθεί επισήμως. Τα σχολεία θα ενημερωθούν από εμένα», δήλωσε στο BBC.

Η προηγούμενη νομοθεσία δεν θεωρήθηκε αρκετή

Νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους των σχολικών στολών είχε ήδη δώσει στις μαθήτριες τη δυνατότητα να αμφισβητούν νομικά τις αποφάσεις σχολείων που τους απαγόρευαν το παντελόνι.

Ωστόσο, οργανώσεις και νεαρές ακτιβίστριες υποστήριξαν ότι η αλλαγή δεν πήγαινε αρκετά μακριά, καθώς το βάρος παρέμενε στις ίδιες τις μαθήτριες να αντιδρούν στους σχολικούς κανονισμούς.

Οι πιέσεις προς τον Γκίβαν, μέλος του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Ο υπουργός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι δικές του κόρες φορούσαν φούστες στο σχολείο, προκαλώντας επιπλέον αντιδράσεις στη συζήτηση γύρω από το θέμα.

«Το μήνυμα είναι σαφές: Τα κορίτσια θέλουν επιλογή»

Ο Γκίβαν ανέφερε ότι προσπάθησε να εξισορροπήσει την αυτονομία των σχολείων με την ανάγκη για σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές από το υπουργείο.

«Άκουσα προσεκτικά τους τελευταίους μήνες τους νέους ανθρώπους και το μήνυμα είναι σαφές: τα κορίτσια θέλουν την επιλογή να φορούν παντελόνι ως μέρος της σχολικής τους στολής», δήλωσε.

Οι νέες οδηγίες δεν θα τεθούν αμέσως σε ισχύ, ώστε να δοθεί χρόνος στα σχολεία να τροποποιήσουν τους κανονισμούς τους.

Η αντιπολίτευση μιλά για καθυστερημένη αναδίπλωση

Τα υπόλοιπα κόμματα χαιρέτισαν την αλλαγή, αλλά κατηγόρησαν τον υπουργό ότι καθυστέρησε αδικαιολόγητα να προχωρήσει στην απόφαση.

Ο Νικ Μάθισον, βουλευτής του Alliance Party και πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Συνέλευσης του Στόρμοντ, χαρακτήρισε την κίνηση ουσιαστικά αναδίπλωση του υπουργού.

«Χαίρομαι που φαίνεται ότι ο υπουργός αποφάσισε τελικά να ανατρέψει την απόφασή του και να διασφαλίσει ότι όλα τα κορίτσια θα έχουν το δικαίωμα να φορούν παντελόνι ως μέρος της σχολικής τους στολής», δήλωσε.

Ευχαρίστησε επίσης τις νεαρές που άσκησαν δημόσια πίεση για την αλλαγή. «Το γεγονός ότι το 2026 νεαρά κορίτσια και γυναίκες χρειάστηκε καν να δώσουν μάχη γι’ αυτό δεν θα ξεχαστεί», πρόσθεσε.

«Δεν θα έπρεπε να είναι αμφιλεγόμενο»

Η Κάθι Μέισον, βουλευτής του Sinn Féin, δήλωσε ότι το δικαίωμα μιας μαθήτριας να φορά παντελόνι «δεν θα έπρεπε να αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα».

«Δεν θα έπρεπε να απαιτείται νέα νομοθεσία από την επιτροπή Παιδείας για να υπάρξει πρόοδος σε κάτι τόσο βασικό», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Κάρα Χάντερ, του Social Democratic and Labour Party, απέδωσε τα εύσημα στους νέους ανθρώπους που συνέχισαν να πιέζουν για την αλλαγή και δεν επέτρεψαν στο θέμα να ξεχαστεί.

«Το υπουργείο πρέπει τώρα να εφαρμόσει την απόφαση. Δεν μπορεί να είναι ένα δικαίωμα που υπάρχει στα χαρτιά, αλλά μετατρέπεται σε καβγά στην πύλη του σχολείου», δήλωσε.

Με τις νέες οδηγίες, η δυνατότητα επιλογής παντελονιού δεν θα εξαρτάται πλέον από την πολιτική του κάθε σχολείου, αλλά θα αποτελεί δικαίωμα των μαθητριών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία.