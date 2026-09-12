Αναβολή στις συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο στη Ρώμη

Οι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με αντικείμενο την εφαρμογή συμφωνίας-πλαισίου, αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή στις δύσκολες συνομιλίες, οι οποίες συνδέονται με τον εκκρεμή αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Αναβολή των συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με αντικείμενο την εφαρμογή της συμφωνίας των δύο πλευρών, αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο στη Ρώμη.
  • Σε εκκρεμότητα παραμένει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, καθώς το σιιτικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα τη συμφωνία και διαμηνύει πως δεν καταθέτει τα όπλα.
  • Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, εξαπολύοντας μάλιστα την Πέμπτη ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ.

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Οι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με αντικείμενο την εφαρμογή της συμφωνίας των δύο πλευρών, αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο στη Ρώμη, ανακοίνωσε την Παρασκευή Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή στις δύσκολες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Στο μεταξύ, οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συζητήσουν «τις πρόσφατες εξελίξεις και την προοδευτική εφαρμογή» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως διευκρίνισε, ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τον Οκτώβριο, αντί για τον Σεπτέμβριο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σε εκκρεμότητα ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος, οι οποίοι εξακολουθούν τυπικά να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, υπέγραψαν στα τέλη Ιουνίου συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες», με παράλληλη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές αυτές.

Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η συμφωνία αυτή «παραμένει ο μόνος βιώσιμος μηχανισμός για να αποκατασταθούν η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου κι η ασφάλεια του Ισραήλ», επέμεινε χθες ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το σιιτικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα τη συμφωνία και διαμηνύει πως δεν καταθέτει τα όπλα.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο σποραδικά.

Την Πέμπτη, εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ, καταστρέφοντας μεταξύ άλλων υπόγειο συγκρότημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κίνημα. Η έκρηξη ήταν ισχύος τέτοιας που το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξήγαγαν δυο κύκλους συνομιλιών στη Ρώμη υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον. Η διπλωματία των ΗΠΑ ανήγγειλε στα μέσα Αυγούστου τρίτο κύκλο, «στις αρχές Σεπτεμβρίου», επίσης στην πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη για τον φάκελο εξήγησε πως υπήρχε ζήτημα χρονοδιαγράμματος, ιδίως λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη του μήνα, που οδήγησε στην αναβολή αυτού του κύκλου.

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