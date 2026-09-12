Γαλλία: Σενάριο για δολιοφθορά στον εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία με 44 τραυματίες

Σενάριο κακόβουλης ενέργειας εξετάζεται για τον εκτροχιασμό περιφερειακής αμαξοστοιχίας στη Νορμανδία της Γαλλίας την Παρασκευή, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς που βρέθηκε πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

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Γαλλία
Φωτογραφία: ICI.fr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό τρένου στη βορειοδυτική Γαλλία, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή.
  • Από τον εκτροχιασμό τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.
  • Το ατύχημα της Παρασκευής το βράδυ στη Νορμανδία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες και πέντε ιατρικές ομάδες.

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Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, πληροφορήθηκε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο από αστυνομική πηγή.

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Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν χθες, Παρασκευή, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.

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Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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