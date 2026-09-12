Γαλλία: Σενάριο για δολιοφθορά στον εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία με 44 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, πληροφορήθηκε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο από αστυνομική πηγή.

Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν χθες, Παρασκευή, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Déraillement d’un train TER Normandie…

Un choc aurait eu lieu à hauteur d’un passage à niveau.

Les Sapeurs-Pompiers @Sdis76 sont engagés pour prendre en charge les voyageurs blessés.

Les opérations de relevage et de remise en état de la plateforme prendront du temps… pic.twitter.com/rJZLZi4ZSy — Spotting_92 (@spotteur92) September 11, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ