Ακόμη 2 χώρες στέλνουν πολεμικά πλοία στην επιχείρηση ASPIDES

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις πιέσεις για την ενίσχυση της ναυτικής επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι συνεχιζόμενες απειλές των Χούθι δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Αθήνα και η Ρώμη χαράζουν κοινή γραμμή πλεύσης, απαιτώντας ουσιαστική συνεισφορά από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, με δύο ευρωπαϊκές χώρες να είναι διατεθειμένες να στείλουν πολεμικά πλοία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η απαίτηση για την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρησιακή αναγκαιότητα, αλλά ένα πολιτικό στοίχημα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Μέχρι πρότινος, χώρες με σημαντικές ναυτικές δυνατότητες επέλεγαν να κρατούν στάση αναμονής, περιοριζόμενες σε διπλωματικές διακηρύξεις. Η πίεση που ασκούν πλέον κράτη-πυλώνες της ασφάλειας στη Μεσόγειο, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, σε συνδυασμό με την ηγεσία της ευρωπαϊκής διπλωματίας, φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ακόμη δύο χώρες του ευρωπαϊκού ευρύτερου χώρου φέρονται να έχουν συμφωνήσει επί της αρχής να αποστείλουν ναυτικά μέσα και προσωπικό, αναγνωρίζοντας ότι η περιφερειακή ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή και οικονομική σταυροδρομία της ηπείρου μας. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις και οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο των Βρυξελλών, προκειμένου η επιχείρηση ASPIDES να αποκτήσει την απαιτούμενη «ανάσα» και την ισχύ που της λείπει. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει το εάν η θεωρητική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα μεταφραστεί έμπρακτα σε φρεγάτες και πληρώματα έτοιμα να επιχειρήσουν στα πιο επικίνδυνα νερά του πλανήτη.

Στο «κόκκινο»

Η κατάσταση ασφαλείας στις κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής παραμένει στο «κόκκινο», αναγκάζοντας τα ευρωπαϊκά επιτελεία να αναθεωρήσουν τον σχεδιασμό τους. Η επιχείρηση ASPIDES, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους βραχίονες της ευρωπαϊκής ναυτικής αποτροπής, λειτουργεί στα όρια των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων. Η μέχρι τώρα διαχείριση της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων βασίστηκε κυρίως στις πλάτες ελάχιστων χωρών, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες επωμίστηκαν το κύριο βάρος των αποστολών συνοδείας.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις και η κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθι αποδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι διαθέσιμες φρεγάτες και τα συνοδευτικά σκάφη δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις και τις καθημερινές ανάγκες προστασίας. Τα ευρωπαϊκά ναυτικά αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις αναπτύξεις τους, μεταφέροντας δυνάμεις και αναπροσαρμόζοντας περιπολίες από περιοχές όπως τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να θωρακίσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Η έλλειψη διαθέσιμων πολεμικών πλοίων προκαλεί καθυστερήσεις στις συνοδείες των εμπορικών πλοίων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την ασφάλεια των ναυτικών.

Κοινό μέτωπο

Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, η ελληνική πλευρά, διά στόματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, πήρε ξεκάθαρη θέση κατά τη διάρκεια των επαφών του στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας υπουργός είχε μια καθοριστική συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άντρες συζήτησαν εκτενώς τον κοινό βηματισμό των δύο χωρών στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αναδύονται όχι μόνο από τον Βορρά, αλλά κυρίως από τον ευαίσθητο ευρωπαϊκό Νότο.

Το μήνυμα που εξέπεμψαν από κοινού Αθήνα και Ρώμη είναι απολύτως διαυγές και δεν επιδέχεται παρερμηνειών. Η προστασία των ευρωπαϊκών θαλάσσιων οδών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση μόλις τριών κρατών. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η επιχείρηση ASPIDES απαιτεί ενεργή συμμετοχή και υλική συνεισφορά από όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία, συμμετέχοντας πλήρως σε αυτή τη λογική, συμφώνησε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δοκιμάζεται στο πεδίο και ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά.