Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο: Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

🇺🇦 🇷🇺 Kyiv is now facing a sustained Russian air campaign stretching across multiple days, with ballistic missiles and high-speed drone attacks. Another major attack is underway tonight. More than a dozen explosions were heard shortly before 3 a.m. local time after Ukraine’s Air… — The Tectonic (@thetect0nic) September 30, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρκαγιές σε κτίρια στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, ενώ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα είχαν μεταδώσει ότι ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε λίγο πριν από τις 05:00 ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του και ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την επιδρομή προκλήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.