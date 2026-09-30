Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο: Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε πυρκαγιές σε κτίρια και ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα σε διάφορες συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

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Διεθνή Νέα

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, νεκρό παιδί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κτίρια σε συνοικίες της πόλης, ενώ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρκαγιές σε κτίρια στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, ενώ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα που χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα είχαν μεταδώσει ότι ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε λίγο πριν από τις 05:00 ότι ένα παιδί έχασε τη ζωή του και ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την επιδρομή προκλήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

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