Καιρός: Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τα φαινόμενα στα δυτικά σταδιακά θα εξασθενήσουν.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά ήπιος καιρός, με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους στα 3-7 μποφόρ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μερικώς νεφελώδης καιρός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Παροδικές νεφώσεις και βελτιωμένος καιρός, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟ

Τα φαινόμενα υποχωρούν, με τον καιρό να γίνεται κατά βάση αίθριος και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών νωρίς το πρωί, κυρίως στην Εύβοια, πριν από τη βελτίωση.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στη βόρεια Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η κακοκαιρία υποχωρεί, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας τις μεσημβρινές ώρες.