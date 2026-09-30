Σάντερς: «Ακούστε τον αμερικανικό λαό – Όχι άλλη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ»

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Ενισχύεται στη Γερουσία των ΗΠΑ η στήριξη σε προτάσεις για περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος επικαλέστηκε την οριακή ψηφοφορία της Τρίτης για τη διερεύνηση της βίας στη Δυτική Όχθη.

Η Γερουσία απέρριψε με 47 ψήφους έναντι 51 πρόταση που θα υποχρέωνε την κυβέρνηση Τραμπ να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με τη βία στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που αφορούν τον θάνατο Αμερικανών πολιτών και καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ανάρτησή του, ο Σάντερς συνέκρινε το αποτέλεσμα με προηγούμενη ψηφοφορία, τον Ιανουάριο του 2024, όταν μόλις 11 γερουσιαστές είχαν στηρίξει πρόταση για τη διερεύνηση καταγγελιών περί παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ στη Γάζα.

«Σήμερα, 47 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ μιας παρόμοιας απόφασης για τη διερεύνηση των ενεργειών του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη», ανέφερε ο Σάντερς, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως ένδειξη μεταβολής των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Ο γερουσιαστής κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ του τερματισμού της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ: «Ακούστε τον αμερικανικό λαό: Όχι άλλη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ».

Πηγή: Al Jazeera