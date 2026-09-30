«Ανακαινίζω»: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας – Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

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Έως σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

Η ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν σε κλειστές κατοικίες και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους.

Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των αιτούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του Gov.gr.