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«Ανακαινίζω»: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας – Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

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Οικονομία

Ανακαίνιση σπιτού μέσω επιδότησης
Πηγή φωτό: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που προβλέπει κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Οι αιτήσεις για το «Ανακαινίζω» ξεπέρασαν τις 93.000, με περίπου 80.000 να αφορούν κύριες κατοικίες και πάνω από 13.000 κλειστά ακίνητα.
  • Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις για κύριες κατοικίες προτεραιοποιούνται με βάση το εισόδημα. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εγκρίνει στο σύνολό τους τις αιτήσεις για κλειστές κατοικίες που υποβλήθηκαν από το 2024.

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Έως σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

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Η ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν σε κλειστές κατοικίες και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους.

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Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των αιτούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του Gov.gr.

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