LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής για ακόμη μία ημέρα, σήμερα (30/9). Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της Συγγρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στη Θηβών και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.
Μετ’ εμποδίων η κίνηση και στον Κηφισό.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, 15΄-20΄
Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/Wu4yjsqMYw
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 30, 2026