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LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής είναι δύσκολη σήμερα (30/9), με αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, καταγράφεται «έμφραγμα» στον Κηφισό και καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σε τμήματα της Αττικής Οδού, καθώς και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής για ακόμη μία ημέρα, μετ’ εμποδίων η κίνηση και στον Κηφισό.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με αυτές προς Αεροδρόμιο να ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας.
  • Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου και της Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε Συγγρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Θηβών και Κατεχάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής για ακόμη μία ημέρα, σήμερα (30/9). Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της Συγγρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στη Θηβών και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Μετ’ εμποδίων η κίνηση και στον Κηφισό.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, 15΄-20΄

Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.

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