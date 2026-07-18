ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η εκλογή νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Η Ρένα Δούρου και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Σήμερα, Σάββατο (18/7), θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα, μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις και τις αποχωρήσεις βουλευτών. Το σενάριο της «συλλογικής ηγεσίας» κερδίζει έδαφος στην Κουμουνδούρου, ενώ παραμένουν οι αρχηγικές βλέψεις του Παύλου Πολάκη.

Η συνεδρίαση της Κ.Ο. έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:00 το πρωί.

Υποψήφια για την προεδρία είναι μόνο η Ρένα Δούρου, μετά την απόφαση του Παύλου Πολάκη να μείνει εκτός της διεκδίκησης λίγες ημέρες μετά την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Το ζητούμενο πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα: η συνεργασία όσων έχουν μείνει στο κόμμα και ο τερματισμός του εσωκομματικού “εμφυλίου”.

Η ανάδειξη του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρείται κομβικής σημασίας για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καλείται να διαμορφώσει τη στρατηγική του κόμματος στη Βουλή και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής. Παράλληλα, εντός της ημέρας συνεχίζονται και οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, με αντικείμενο τις οργανωτικές εξελίξεις και τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

Ο βουλευτής Χανίων πάντως, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Απογευματινή”, έδειξε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μάχη για τον έλεγχο της επόμενης ημέρας του κόμματος, καθώς ευχαρίστησε από καρδιάς όσους τον στηρίζουν και παρέπεμψε για τη συνέχεια στα όσα πει στο σημερινό «ραντεβού» που δίνει με τους υποστηρικτές του, γράφοντας: «Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου».

Ο Νίκος Παππάς για τη συλλογική ηγεσία

Ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του Νίκου Παππά στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία, όπου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η «συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή».

Αφού ξεκαθάρισε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία – μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν» πρόσθεσε: «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν».

Πόσοι θα δώσουν το “παρών”

Άγνωστο παραμένει πόσα στελέχη θα δώσουν το “παρών” στη σημερινή ψηφοφορία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα εμφανιστεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του.

Μέχρι χθες το απόγευμα, μετά τις αποχωρήσεις στελεχών όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μείνει με 10 βουλευτές, ενώ ανοιχτό παραμένει το παράθυρο κι άλλων παραιτήσεων.